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ABD'den THY'ye 10 milyar dolarlık sipariş için kutlama

Mahmut Can Emir / İstanbul, 27 Nisan () – ABD Dışişleri Bakanlığı, Türk Hava Yolları’nı, toplam 10 milyar doları aşan uçak ve uçak motoru siparişi için kutladı. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada,...

ABD'den THY'ye 10 milyar dolarlık sipariş için kutlama

Mahmut Can Emir / İstanbul, 27 Nisan () – ABD Dışişleri Bakanlığı, Türk Hava Yolları’nı, toplam 10 milyar doları aşan uçak ve uçak motoru siparişi için kutladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, THY'nin 25 adet Boeing 787-9 Dreamliner siparişi ve sipariş edilen uçaklarda General Electric tarafından üretilen motorların kullanılmasını onaylayan anlaşmayı 25 Nisan tarihinde imzalaması ile ilgili olarak kutladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, yapılan anlaşmaların bedelinin 10 milyar doların üstünde olduğu belirtilirken, anlaşma ile ABD’de 25 bin kişilik kalıcı istihdam yaratılacağı ve iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin kapsamını genişlettiğinin altı çizildi.
Bakanlık, General Electric, Boeing, Türk Hava Yolları ve Türkiye Cumhuriyeti’ni kutlayarak, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin boyutunun derinleştirilmesi için yeni işbirliklerini beklediklerinin altı çizildi.

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