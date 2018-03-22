ABD'den sonra Çin de kısa vadeli faizi artırdı

Hilal Sarı / İstanbul, 22 Mart () - ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 25 baz puanlık faiz artışının ardından, Çin Merkez Bankası da kısa vadeli faiz oranını 5.0 baz puan yükseltti.

Çin Merkez Bankası, bankaları kısa vadeli fonlamak için kullandığı yedi günlük ters repo faizini 5.0 buz puan artışla yüzde 2.55 düzeyine yükseltti.

Çin Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, bankacılık sistemine 1 milyar 580 milyon dolara karşılık gelen 10 milyar yuan aktarıldığı belirtildi.