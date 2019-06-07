Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev...
Genç öğretmen adayı neden canına kıydı
Genç öğretmen adayı neden canına...
Sudan ordusunun göstericilere müdahalesinde ölü sayısı 60’a çıktı
Sudan'da vahşet: 60 ölü
Refüje çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
Refüje çarpan otomobildeki 2 kişi...

ABD'den İran'ın en büyük petrokimya şirketine yaptırım

Mahmut Can Emir / İstanbul, 7 Haziran () – ABD Hazine Bakanlığı, İranın en büyük petrokimya şirketine, şirketin İran Devrim Muhafızları’na (IRGC) finansman desteği verdiği savıyla yaptırım uygulamaya başladığını duyurdu. Yaptırım...

ABD'den İran'ın en büyük petrokimya şirketine yaptırım

Mahmut Can Emir / İstanbul, 7 Haziran () – ABD Hazine Bakanlığı, İranın en büyük petrokimya şirketine, şirketin İran Devrim Muhafızları’na (IRGC) finansman desteği verdiği savıyla yaptırım uygulamaya başladığını duyurdu.
Yaptırım uygulanan İran Körfezi Petrokimya Sanayileri (PGPIC) şirketinin, petrokimya alanında boy gösteren 39 alt kuruluşu bulunuyor. Şirket İran’ın toplam petrokimyasal üretim kapasitesinin yüzde 40’ını ve ülkenin petrolkimyal ihracatının yüzde 50’sini oluşturuyor.
ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin yaptığı açıklamada, “Bu ağı hedefleyerek, IRGC’ye destek sağlayan İran’ın petrokimya sektörünün temel unsurlarını fonlanmasını engellemek istiyoruz” dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328