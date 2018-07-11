ABD'den 200 milyar dolarlık Çin ürünlerine yeni ek gümrük vergisi

Deniz Kılınç / İstanbul, 11 Temmuz () – Trump yönetimi, Çin ve ABD arasındaki artan ticaret savaşı endişelerinin ardından 200 milyar dolar değerindeki Çin ürünlerine yüzde 10 ek gümrük vergisi getirileceğini açıkladı.

Yönetimden yapılan açıklamada, “200 milyar dolarlık bu rakam, Çin’in bize gerçekleştirdiği ihracat rakamlarıyla neredeyse aynı” denilirken, söz konusu ek gümrük vergilerinin iki aylık bir inceleme sürecinin ardından uygulamaya konulmasının planlandığı belirtildi.

ABD’nin yüzde 10’luk ek gümrük vergisinin Çin’in küresel ekonomide lider olma hedefiyle oluşturduğu “Made in China 2025” planındaki sektörleri de hedeflediği vurgulanırken, Trump yönetiminin ticaret konusundaki endişelerinde oldukça açık olduğu, fakat Çin’in bu duruma kayıtsız kaldığı belirtildi.

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

“Bir yılı aşkın bir süredir, Trumo yönetimi Çin’in adil olmayan ticari eylemlerinin durdurulması, piyasasını dünyaya açması ve gerçek bir piyasa yarışına girmesi için çaba gösterdi.

“Endişelerimize karşılık vermek yerine Çin, ABD ürünlerine karşı missilleme vergi uygulamaya başladı.”

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’in ABD ürünlerine yönelik 34 milyar dolarlık ek gümrük vergisi uygulamasının başlaması halinde Çin ürünlerine 500 milyar dolarlık vergi getireceği tehdidinin ardından gelen açıklamalar, iki ülke arasındaki ticaret gerginliğini arttırdı.

Lighthizer’ın, söz konusu yeni ek gümrük vergilerine ilişkin yayınladığı açıklamada şu değerlendirmeler yer aldı:

“Çin’in adil olmayan eylemlerine karşılık olarak Cuma günü ABD, yaklaşık olarak 34 milyar dolarlık Çin ürünlerine yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulamaya başladı. Yasal süreç tamamlandığında söz konusu vergiler 50 milyar dolarlık Çin ürünlerini kapsayacak. Ek gümrük vergisi getirilen ürünler, Çin’in endüstriyel politikaları ve teknoloji transferlerinden faydalananlar olacak.

“Çin, ABD’nin uygulamasına karşılık olarak ABD ürünlerine 34 milyar dolar missileme gümrük vergisi açıkladı ve ek 16 milyar dolarla da tehdit etti. Çin, söz konusu uygulamayı herhangi bir yasaya veya gerekçeye sahip olmadan getirdi.

“Çin’in missileme gümrük vergisi ve eylemlerini değiştirmemesinin sonucu olarak, ABD Başkanı 200 milyar dolar değerindeki Çin ürünlerine yüzde 10 ek gümrük vergisi getirilmesine karar verdi. Çin’in zararlı endüstriyel politikalarının önüne geçilmesi kapsamında, 301’inci Bölüm otoritesi altında bu doğru bir karşılık oldu.

“ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) 14 Ağustos 2017 tarihinde 301’inci Bölüm sürecine başladı. Uzun bir süre boyunca Çin fikri mülkiyet ve yenilik alanlarında kötü ve zararlı ticaret eylemlerinde bulundu. USTR sekiz ay boyunca halka açık duruşmalar da dahil olmak üzere konuya ilişkin kapsamlı bir soruşturma yürüttü. Soruşturma sonucunda 200 sayfalık bir raporda USTR Çin’in ülkemize zarar veren ve fikri mülkiyet ve teknoloji transferleri hırsızlığını kapsayan bir endüstriyel politika izlediği ortaya koydu.

“Bir yılı aşkın bir süredir, Trumo yönetimi Çin’in adil olmayan ticari eylemlerinin durdurulması, piyasasını dünyaya açması ve gerçek bir piyasa yarışına girmesi için çaba gösterdi. Çin’in gerçekleştirmesi gereken değişimler konusunda oldukça açık ve spesifik olduk. Maalesef Çin ABD ekonomisinin geleceğini etkileyen bu tutumunu değiştirmedi. Endişelerimize karşılık vermektense Çin, ABD ürünlerine karşılık misillime vergiler uygulamya başladı ve bunu herhangi bir gerekçe sunmadan gerçekleştirdi.

“Geçmişte olduğu gibi ABD Çin’in adil olmayan ticaret eylemlerinin önüne geçilmesi ve Çin’in piyasalarını ABD ürünleri ve servislerine açması için gereken çözümler için çalışmaya hazırdır. Bu sürece kadar, çalışan ve işletmelerimizin haklarını gözeterek adil ve karşılıklı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz.”