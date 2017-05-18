ABD'deki siyasi gelişmelerle dolar 3.63 lirayı, euro 4.03 lirayı aştı

İstanbul, 18 Mayıs () - ABD'deki siyasi gelişmelerin küresel risk iştahını azaltmasıyla, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerden yaşanan çekilmeler, lirayı da geriletti.

Dolar, dünkü 3.56 lira dolayındaki kapanışa göre 7 kuruş dolayında artışla 3.6322 liraya, euro da yaklaşık 4 kuruş artışla 4.0397 liraya kadar yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın federal bir soruşturmaya ilişkin yaşadığı sorunlara bağlı olarak, seçimlerden önce vaad ettiği ekonomiyi büyümeyi destekleyici politikalara ilişkin belirsizliklerin oluşması, yatırımcıların riskten kaçmasına ve gelişmekte olan piyasalardan çekilmesine neden oluyor.