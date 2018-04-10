ABD'de Üretici Fiyat Endeksi Mart'ta yüzde 0.3 arttı, beklenti yüzde 0.1 artmasıydı (2)

Hilal Sarı / İstanbul, 10 Nisan () – ABD’de Üretici Fiyat Endeksi Mart ayında yüzde 0.1 artması beklenirken, yüzde 0.3 arttı.

ABD İşgücü İstatistikleri Bürosu (BLS) tarafından açıklanan verilere göre hem nihai talep ürün, hem de nihai talep hizmet fiyatları Mart ayında yüzde 0.3 arttı. Açıklamaya göre artışın yüzde 70’i hizmet fiyatlarındaki artıştan kaynaklandı.

Nihai talep endeksi Mart ile biten 12 aylık dönemde yüzde 3.00 arttı.

Ulaştırma ve depolama hizmetlerinde fiyatlar Mart ayında yüzde 0.6 artarken, nihai talep ticaret hizmetlerinde fiyatlar yüzde 0.2 arttı.

Hizmet fiyatları arasında ayakta tedavi fiyatları yüzde 0.4 artarken, makine, ekipman parçaları ve tedarik toptan satışları, kablo ve uydu abone hizmetleri, havayolu hizmetleri, gıda ve alkol toptan satışları ve hastane ayakta tedavi fiyatlarında artış yaşandı.