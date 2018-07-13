ABD'de Michigan Üniversitesi Endeksi beklentilerin altında

Hilal Sarı / İstanbul, 13 Temmuz () – ABD’de Michigan Üniversitesi Endeksi, Temmuz başında 97.1’e geriledi. Piyasa beklentisi endeksin 98.2 düzeyine gerilemesiydi.

Michigan Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre; Endeks Haziran’da Mart’tan bu yana en yüksek düzeye ulaşmıştı. Temmuz’da ise ekonomik beklentiler hafif düştü; ancak, son on iki ay ortalaması 97.7’ye yakın bir düzeyde kaldı.

Michigan Ekonomik Beklenti Anketi geleceğe ilişkin ekonomik koşulları, kişisel finansal durum, işsizlik, hükümet politikaları ve faizler gibi birçok unsura ilişkin beklentilerden oluşuyor.