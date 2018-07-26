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ABD'de işsizlik başvuruları öngörülere yakın arttı

İstanbul, 26 Temmuz () - ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, 20 Temmuz'da biten haftada 9 bin artışla 217 bine çıktı. Piyasalarda beklenti başvuruların 8 bin artışla 215 bin olacağı yönündeydi. ABD Çalışma Bakanlığı verilerine...

ABD'de işsizlik başvuruları öngörülere yakın arttı

İstanbul, 26 Temmuz () - ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, 20 Temmuz'da biten haftada 9 bin artışla 217 bine çıktı. Piyasalarda beklenti başvuruların 8 bin artışla 215 bin olacağı yönündeydi.
ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre;
- Geçen haftanın başvuruları 207 binden 208 bine revize edildi.
- 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları 2 bin 750 düşüşle 218 bin oldu.
- İşsizlik maaşından yararlanmaya devam edenlerin sayısı 8 bin düşüşle 1 milyon 745 bin oldu.
- İşsizlik maaşı başvurusundan yararlananların 4 haftalık hareketli ortalama sayısı 9 bin 500 artışla 1 milyon 745 bin 750 oldu.
- İşsizlik sigortalıların oranı mevsimsel düzeltilmiş verilerle yüzde 1.2 (Geçen hafta yüzde 1.2).
- İşsizlik sigortalıların oranı mevsimsel düzeltilmemiş verilerle yüzde 1.2 (Geçen hafta yüzde 1.2).
- İşsizlik sigortalıların oranı işsizlik maaşından yararlanmaya devam edenler ile işsizlik maaşı başvurularının oranından hesaplanıyor.

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