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ABD'de "hızlı faiz artışı" sinyalleriyle dolar 3.80 lirayı aştı
Dolar 3.80 lirayı aştı
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ABD'de "hızlı faiz artışı" sinyalleriyle dolar 3.80 lirayı aştı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'in faiz artışlarının beklentilerden daha hızlı yapılması gerektiğini belirten konuşmasının ardından küresel piyasalarda yükselen dolar 3.80 lirayı, euro da 4.05 lirayı aştı.

ABD'de "hızlı faiz artışı" sinyalleriyle dolar 3.80 lirayı aştı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'in faiz artışlarının beklentilerden daha hızlı yapılması gerektiğini belirten konuşmasının ardından küresel piyasalarda yükselen dolar 3.80 lirayı, euro da 4.05 lirayı aştı.

Fed Başkanı Janet Yellen, yaptığı bir konuşmada faiz oranlarını "önümüzdeki iki yıl içinde bir kaç kez" artırmasını beklediğini ifade etti. Yellen, faiz artışlarını yapmakta gecikmenin, enflasyon ve mali istikrarsızlık nedeni olabileceği uyarısında bulundu.

Fed Başkanı'nın açıklamalarının ardından yükselen dolardaki artış, "güçlü dolar hakkında endişelerini" açıklayan Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna yalnızca bir gün kalması nedeniyle sınırlı kaldı.  

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