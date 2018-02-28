Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Fındıkta kritik döneme girildi 
Fındıkta kritik döneme girildi 
ABD: Ateşkes kararının Suriye'nin bütününde geçerli
ABD'den Türkiye'ye ateşkes uyarısı
TMMOB/ZMO : Çiftçi destekleri mazot vergisiyle geri alınıyor
Çiftçi destekleri mazot vergisiyle geri...
Benzinin litresine gece yarısı 9-11 kuruş zam geliyor
Benzinin litresine 9-11 kuruş zam...

ABD'de faiz artışı beklentisiyle dolar 3.81 lirayı aştı

İstanbul, 28 Şubat () - ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yeni Başkanı Jerome Powell'ın, "piyasalardaki volatilitenin faiz artışlarına engel olmayacağını" söylediği konuşmasının ardından güçlenen dolar 3.81 lirayı aştı. Powell’ın...

ABD'de faiz artışı beklentisiyle dolar 3.81 lirayı aştı

İstanbul, 28 Şubat () - ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yeni Başkanı Jerome Powell'ın, "piyasalardaki volatilitenin faiz artışlarına engel olmayacağını" söylediği konuşmasının ardından güçlenen dolar 3.81 lirayı aştı.
Powell’ın yaptığı sunumda, "Son günlerde yaşanan dalgalanmalara rağmen finansal koşullar uyumlu görünüyor. Aynı zamanda enflasyon uzun vadeli hedefimiz olan yüzde 2.0’nin altındaki seyrini sürdürüyor. Federal Açık Piyasa Komitesi federal fon oranlarındaki artışın her iki hedefe bağlı olarak kademeli şekilde artırılması gerektiği görüşünde. Her zamanki gibi para politikaları veriler ışında ortaya çıkan ekonomik görünüme bağlı olarak geliştirilecek" dedi.
Küresel piyasalarda güç kazanan dolar, konuşmanın ardından 3.8164 liraya kadar yükselirken, 1.22 dolar düzeyine inen euro da parite etkisiyle 4.67 lirayı gördü. Dolar daha sonra 3.80 - 3.81 lira, euro da 4.65 - 4.66 lira aralığına döndü.
Powell, Temsilciler Meclisi'nde sorulara verdiği yanıtlarda, Mart ayındaki toplantıya yeni faiz patikasına ilişkin öngörülerini hazırlayacaklarının altını çizerek, "Özellikle enflasyonun (yüzde 2.0) hedefe doğru yükseldiğine yönelik görüşümü destekleyen verileri gördüğümüze inanıyorum. Bunun yanında, küresel düzeyde güçlenme ve maliye politikalarının ekonomi için daha destekleyici olduğu da anlaşılıyor" dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314