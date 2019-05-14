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“ABD, Çin’in kararlılığını hafife almamalı”

Deniz Kılınç / İstanbul, 14 Mayıs () – Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, ABD ile devam eden ticari müzakerelerde Washington yönetiminin, Çin’in kendi çıkarlarını koruma kararlılığını hafife almaması gerektiğini...

“ABD, Çin’in kararlılığını hafife almamalı”

Deniz Kılınç / İstanbul, 14 Mayıs () – Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, ABD ile devam eden ticari müzakerelerde Washington yönetiminin, Çin’in kendi çıkarlarını koruma kararlılığını hafife almaması gerektiğini söyledi.
Shuang Salı günü gazetecilere yaptığı açıklamada, Çin’in ABD ile bir ticaret savaşına girmek istemediğini fakat gerekirse bu savaşa girmekten korkmayacağını söyledi. Shuang buna rağmen görüşmelerin sürdürüleceğini vurguladı.
ABD ve Çin arasındaki ticari gerginlik, ABD Başkanı Donald Trump’ın 200 milyar dolarlık Çin ürününe uygulanan ek gümrük vergilerini yüzde 25’e çıkarmasının ardından Pekin yönetimi 60 milyar dolarlık ABD ürününe uygulanan ek gümrük vergilerinin Haziran’da yüzde 25’e çıkarılacağını duyurmasıyla devam etti.
ABD Başkanı Donald Trump, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında devam eden ticari görüşmelerin başarılı olmasını beklediğini söyledi. Trump’ın Haziran’da Japonya’da düzenlenecek olan G20 Zirvesi’nde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya gelmesi bekleniyor.

 

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