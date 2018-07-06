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ABD Çin ürünlerine ek gümrük vergisi uygulamaya başladı

İstanbul, 6 Temmuz () - ABD, Çin'den ithal edilen ve toplam değeri 34 milyar doları bulan ürünlere yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulamaya başladı. ABD'nin bu adımının ardından, Çin'in de misilleme olarak ABD ürünlerine getirdiği ek gümrük...

ABD Çin ürünlerine ek gümrük vergisi uygulamaya başladı

İstanbul, 6 Temmuz () - ABD, Çin'den ithal edilen ve toplam değeri 34 milyar doları bulan ürünlere yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulamaya başladı.
ABD'nin bu adımının ardından, Çin'in de misilleme olarak ABD ürünlerine getirdiği ek gümrük vergilerini devreye sokması bekleniyor.
ABD'nin birçok üründe ek gümrük vergisi uygulamakla, "Çin ve genel olarak tüm dünyaya savaş açtığını" öne süren Çin de, ABD'ye misilleme olarak, ithal ürünlere yüzde 25'e varan ek gümrük verileri getirdiğini açıklamıştı.
Çin'in ek gümrük vergisi uygulamaya başlayacağını ilan ettiği 100'den çok ABD ürünü arasında viski, tütün ürünleri, kırmızı et, soya fasulyesi, bazı kimyasallar, mısır, buğday, portakal suyu, bazı uçak ve tomotiv ürünleri bulunuyor.

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