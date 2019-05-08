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ABD-Çin ticaret görüşmelerinin Perşembe başlaması bekleniyor

İstanbul, 8 Mayıs () - ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin Washington'da sürdürülecek yeni turunun Perşembe günü başlaması bekleniyor. Amerika'nın Sesi Radyosu'nun haberine göre, Washington'a bugün ulaşacak olan Çin heyetine...

ABD-Çin ticaret görüşmelerinin Perşembe başlaması bekleniyor

İstanbul, 8 Mayıs () - ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin Washington'da sürdürülecek yeni turunun Perşembe günü başlaması bekleniyor.
Amerika'nın Sesi Radyosu'nun haberine göre, Washington'a bugün ulaşacak olan Çin heyetine Başbakan Yardımcısı Liu He'nin başkanlık edeceği görüşmelerin Perşembe günü başlaması bekleniyor. Analistlere göre, görüşmelere katılacak Çin heyetine Liu He'nin liderlik yapması, dünyanın en büyük iki ekonomisinin, en erken bu hafta olacak şekilde uzlaşıya varmalarına ilişkin olasılığı arttırıyor.
Trump yönetimi Pekin’den Çinli küresel rakiplerin hükümet destekli robot üretimiyle ilgili planlarını geri çekmesini istiyor. Washington, Avrupa, Japonya ve diğer ticaret ortakları bunların Çin’in vaatlerine ters düştüğünü ve Pekin’in çaldığı teknolojinin parçası olduğunu söylüyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Pazar günü yaptığı, 200 milyar dolarlık Çin ithal ürününe yüzde 10 ile 25 arası gümrük vergisi getirilebileceği açıklaması, küresel piyasalarda düşüşe neden olmuştu.
Çinli bir sözcünün Pazartesi günü bir heyetin ABD'ye gitmeye hazırlandığını söylemesiyle piyasalarda az da olsa toparlanma sağlandı. Bu açıklama yapıldığında henüz başbakan yardımcısı Liu’nun bu heyete başkanlık edeceği bilinmiyordu.

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