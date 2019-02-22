Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Meteoroloji'den Trakya için kuvvetli kar uyarısı
Trakya için kuvvetli kar uyarısı
AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı Mustafa Şentop
AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı...
Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler Washington’da
Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı...
MHP'li Hatay Dörtyol Belediye Başkanı istifa etti
MHP'li Hatay Dörtyol Belediye Başkanı...

ABD-Çin ticaret anlaşması umuduyla petrol fiyatları yükseldi

Mahmut Can Emir  / İstanbul, 22 Şubat () – Petrol fiyatları ABD ve Çin arasında bir ticaret anlaşması imzalanacağı umutlarıyla yükseldi. İki ülke arasındaki ticaret toplantıları sürerken, günü ilerleyen saatlerinde Çin Başkan Yardımcısı...

ABD-Çin ticaret anlaşması umuduyla petrol fiyatları yükseldi

Mahmut Can Emir  / İstanbul, 22 Şubat () – Petrol fiyatları ABD ve Çin arasında bir ticaret anlaşması imzalanacağı umutlarıyla yükseldi.
İki ülke arasındaki ticaret toplantıları sürerken, günü ilerleyen saatlerinde Çin Başkan Yardımcısı Liu He’nin ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek ve basında yer alan haberlere göre, bir ticaret anlaşmasının imzalanması halinde Çin’in ABD’den yıllık 30 milyar dolar değerinde tarım ürünü satın almasını öngören bir anlşama imzalayacak.
Petrol fiyatlarındaki artış, Petrol İhraç eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) ve diğer büyük üreticilerin üretim kısıtlamaları ile desteklendi.
Gelişmeler etkisiyle, Nisan ayı için varil başına  Brent petrol fiyatları yüzde 00.51 artışla 67.42 dolara, ABD hafif petrolü aynı dönem için yüzde 0.83 artışla 57.43 dolara yükseldi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328