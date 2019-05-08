Mahmut Can Emir / İstanbul, 8 Mayıs () – ABD, Çin’den ithal edilen 200 milyar dolar değerindeki ürüne uygulanan gümrük vergisinin Cuma gününden itibaren yüzde 10 düzeyinden yüzde 25'e yükseltileceğini duyurdu.
ABD Çin mallarına gümrük vergisini yüzde 25’e yükseltiyor
Mahmut Can Emir / İstanbul, 8 Mayıs () – ABD, Çin’den ithal edilen 200 milyar dolar değerindeki ürüne uygulanan gümrük vergisinin Cuma gününden itibaren yüzde 10 düzeyinden yüzde 25'e yükseltileceğini duyurdu.
08 Mayıs 2019 Çarşamba 16:25
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