Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
New York'ta yangın: 4'ü çocuk, 6 kişi hayatını kaybetti
New York'ta yangın: 4'ü çocuk,...
Ruhani’den ‘nükleer’ rest
Ruhani’den ‘nükleer’ rest
Yapı Kredi’den 1.03 milyar dolarlık sendikasyon kredisi
Yapı Kredi’den 1.03 milyar dolarlık...
İsrailli bakandan savaş nedeni sayılacak açıklama
İsrailli bakandan savaş nedeni sayılacak...

ABD Çin mallarına gümrük vergisini yüzde 25’e yükseltiyor (2)

Mahmut Can Emir / İstanbul, 8 Mayıs () – ABD Ticaret Temsilciği’nden yapılan açıklamada, Çin’den ithal edilen 200 milyar dolar değerindeki ürüne uygulanan gümrük vergisinin Cuma gününden itibaren yüzde 10 düzeyinden yüzde 25'e yükseltileceği...

ABD Çin mallarına gümrük vergisini yüzde 25’e yükseltiyor (2)

Mahmut Can Emir / İstanbul, 8 Mayıs () – ABD Ticaret Temsilciği’nden yapılan açıklamada, Çin’den ithal edilen 200 milyar dolar değerindeki ürüne uygulanan gümrük vergisinin Cuma gününden itibaren yüzde 10 düzeyinden yüzde 25'e yükseltileceği duyuruldu.
ABD Başkanı Donald Trump Pazar günü, ticaret görüşmelerinde Çin’in, Joe Biden ya da “zayıf demokratlardan biriyle” “pazarlık” yapabileceği düşüncesiyle kendini geri tuttuğunu ileri sürerek, gümrük vergilerini yüzde 10’dan yüzde 25’e yükseltmeyi planladığını belirtmişti.
Trump’ın açıklaması ticaret görüşmelerini yeniden ticaret gerginliklerine bırakırken Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Liu He’nin ticaret toplantılarının gelecek turuna katılmak için bir Washington ziyareti gerçekleştireceği açıklandı.
ABD Ticaret Temsilciliği’nden gelen açıklama şöyle:
“ABD Ticaret Temsilcisi, Başkan’ın talimatına uygun olarak, Eylül 2018’de uygulanan Çin’in ürünleri için ek görev oranını yüzde 10’dan yüzde 25’e yükselterek, Bölüm 301 soruşturmasında gerçekleştirilen eylemi değiştirmeye karar verdi.”

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328