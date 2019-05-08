ABD Çin mallarına gümrük vergisini yüzde 25’e yükseltiyor (2)

Mahmut Can Emir / İstanbul, 8 Mayıs () – ABD Ticaret Temsilciği’nden yapılan açıklamada, Çin’den ithal edilen 200 milyar dolar değerindeki ürüne uygulanan gümrük vergisinin Cuma gününden itibaren yüzde 10 düzeyinden yüzde 25'e yükseltileceği duyuruldu.

ABD Başkanı Donald Trump Pazar günü, ticaret görüşmelerinde Çin’in, Joe Biden ya da “zayıf demokratlardan biriyle” “pazarlık” yapabileceği düşüncesiyle kendini geri tuttuğunu ileri sürerek, gümrük vergilerini yüzde 10’dan yüzde 25’e yükseltmeyi planladığını belirtmişti.

Trump’ın açıklaması ticaret görüşmelerini yeniden ticaret gerginliklerine bırakırken Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Liu He’nin ticaret toplantılarının gelecek turuna katılmak için bir Washington ziyareti gerçekleştireceği açıklandı.

ABD Ticaret Temsilciliği’nden gelen açıklama şöyle:

“ABD Ticaret Temsilcisi, Başkan’ın talimatına uygun olarak, Eylül 2018’de uygulanan Çin’in ürünleri için ek görev oranını yüzde 10’dan yüzde 25’e yükselterek, Bölüm 301 soruşturmasında gerçekleştirilen eylemi değiştirmeye karar verdi.”