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ABD: Çin ile ticaret görüşmeleri iki hafta içinde yeniden başlayacak
ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Çin ile ülkesi arasındaki ticaret görüşmelerinin iki hafta içinde yeniden başlayacağını açıkladı. Mnuchin, Fox Business Network ile yaptığı söyleşide, kendisi ve ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer'ın...
EKONOMİ 24.09.2019, 08:45
ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Çin ile ülkesi arasındaki ticaret görüşmelerinin iki hafta içinde yeniden başlayacağını açıkladı.
Mnuchin, Fox Business Network ile yaptığı söyleşide, kendisi ve ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer'ın iki hafta içinde ticaret görüşmeleri için Çin Başbakan Yardımcısı Liu He ile biraraya geleceğini söyledi ve ekledi:
"Aslında, gelecek hafta değil, sonraki hafta görüşmeler yapacağız."
Mnuchin, iki ülkenin müzakerecilerinin geçen hafta yaptıkları görüşmelerde ticaret gerginliğini hafifletme konusunda bir miktar ilerleme sağladığının altını çizdi.
Mnuchin, Fox Business Network ile yaptığı söyleşide, kendisi ve ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer'ın iki hafta içinde ticaret görüşmeleri için Çin Başbakan Yardımcısı Liu He ile biraraya geleceğini söyledi ve ekledi:
"Aslında, gelecek hafta değil, sonraki hafta görüşmeler yapacağız."
Mnuchin, iki ülkenin müzakerecilerinin geçen hafta yaptıkları görüşmelerde ticaret gerginliğini hafifletme konusunda bir miktar ilerleme sağladığının altını çizdi.
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