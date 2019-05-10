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ABD: Çin ile ticaret görüşmeleri Cuma günü de sürecek

İstanbul, 10 Mayıs () - Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD ile Çin arasında ticraet görüşmelerinin Cuma günü de sürdürüleceği belirtilirken, Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, gümrük tarifelerinin yükseltilmesinin bir çözüm olmadığı...

ABD: Çin ile ticaret görüşmeleri Cuma günü de sürecek

İstanbul, 10 Mayıs () - Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD ile Çin arasında ticraet görüşmelerinin Cuma günü de sürdürüleceği belirtilirken, Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, gümrük tarifelerinin yükseltilmesinin bir çözüm olmadığı uyarısı yaptı.
Beyaz Saray'ın açıklamasına göre, iki ülke görüşmelerine, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ve Çin Başbakan Yardımcısı Liu He katılacak.
ABD Başkanı Donald Trump, dün Lighthizer ve Mnuchin ile bir araya gelerek, Çin ile bir ticaret görüşmelerinin nasıl bir anlaşmayla sonuçlandırılabileceğini konuştu.
Çin'de yayınlana Global Times gazetesinin baş editörü Hu Xijin, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Washington'daki müzakerelere yakın birileriyle görüştüm ve bana iki tarafın Perşembe gününe ilişkin görüşmeleri daha yeni bitirdiklerini söşledi. ABD saati ile sabah yeni bir müzakere yapacaklar. Müzakereler ABD, Çin malları için gümrük tarifelerini yükselttikten sonra gerçekleşecek" dedi.
Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, Washignton'da toplantılar öncesinde yaptığı açıklamada, gümrük tarifelerinin yükseltilmesinin bir çözüm olmadığını, ABD ile akılcı ve içten müzakerelerde bulunmayı umduğunu söyledi.
ABD'nin Çin'den 200 milyar dolar tutarında ithalat için gümrük tarifelerini yüzde 10'dan yüzde 25'e çıkarmasına ilişkin karar Türkiye saati ile 07.01'de yürürlüğe girdi.

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