Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı tamamlandı
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı tamamlandı
Eski başkan yeni başkanı tabancayla öldürdü
Eski başkan yeni başkanı tabancayla...
Türk siyasetine örnek İYİ kongre kararı
Türk siyasetine örnek İYİ kongre...
Kayıp Evrim'in annesi, babası ve amcasına gözaltı
Kayıp Evrim'in soruşturmasında flaş gelişme

"ABD çelik ve alüminyum tarifelerini geri çekmeden serbest ticareti konuşmayacağız"

İstanbul, 23 Temmuz () - Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Washington çelik ve alüminyum tarifelerini geri çekmedikçe Avrupa Birliği'nin ABD ile bir serbest ticaret anlaşmasını müzakere etmeyi düşünemeyeceğini söyledi. Le Maire, ABD ile...

"ABD çelik ve alüminyum tarifelerini geri çekmeden serbest ticareti konuşmayacağız"

İstanbul, 23 Temmuz () - Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Washington çelik ve alüminyum tarifelerini geri çekmedikçe Avrupa Birliği'nin ABD ile bir serbest ticaret anlaşmasını müzakere etmeyi düşünemeyeceğini söyledi.
Le Maire, ABD ile müzakerelerin ne zaman ve nasıl başlayacağı konusunda Fransa ve Almanya arasında görüş farklılıkları olmadığını, her iki tarafın da Washington'un öncelikle tarifeleri kaldırma yönünde adım atması gerektiği konusunda görüş birliği içinde olduklarını söyledi.
"WTO'nun (Dünya Ticaret Örgütü) tamamen yenilenmesi üzerinde çalışmayşa istekliyiz. Biz de WTO'nun yenilenmesini istiyoruz; ancak, gümrük tarifeleri bu konuları çözmenin doğru yolu değil" diye konuşan Le Maire, "İlk adım ABD'den gelmedikçe AB Komisyonu'nun ticaret müzakereleri konusunda resmi bir önerisi olmayacak. ABD, çelik ve alüminyum tarifelerini geri çekmeden AB ülkelerinin bir ticaret anlaşmasını müzakere etmeleri hayal edilemez" dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328