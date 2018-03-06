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ABD "boru ithalatı soruşturmasını" sürdürecek

Deniz Kılınç / İstanbul, 6 Mart () - ABD Dış Ticaret Komisyonu Kanada, Çin, Yunanistan, Hindistan, Güney Kore ve Türkiye'den gerçekleştirilen geniş çaplı kaynaklı boru ithalatına yönelik anti-damping ve sübvansiyon araştırmalarını sürdürme...

ABD "boru ithalatı soruşturmasını" sürdürecek

Deniz Kılınç / İstanbul, 6 Mart () - ABD Dış Ticaret Komisyonu Kanada, Çin, Yunanistan, Hindistan, Güney Kore ve Türkiye'den gerçekleştirilen geniş çaplı kaynaklı boru ithalatına yönelik anti-damping ve sübvansiyon araştırmalarını sürdürme kararı aldı.
ABD Dış Ticaret Komisyonu tarafından Pazartesi günü yayınlanan açıklama, geçen ay komisyonun belirtilen ülkelerin ABD’ye gerçekleştirdikleri kaynaklı boru satımında piyasanın altında fiyat sunup sunmadıkları veya hükümetler tarafından haksız bir şekilde sübvanse edilip edilmediği sorgulamasının ardından yayınlandı.
Yayınlanan açıklama ayrıda, ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen hafta Soğuk Savaş dönemi ticaret hukuku uyarınca ABD ulusal güvenliğini korumak için çelik ve alüminyum ithalatına ilişkin yeni vergi uygulamaları getireceğini açıklaması sonrasında küresel ticaret sıkıntılarının ortasında gerçekleşirken, Trump’ın bu kararı tüketici fiyatlarının artmasıyla bir ticaret savaşına yol açabilecek bir hareket olarak görüldü.
Komisyonun kararı, hükümetin petrol, gaz, bulamaç, buhar, sıvılar veya gazları taşımak için kullanılabilecek boru ithal eden şirketlerden nakit mevduat toplamaya başlaması anlamına gelirken gerçekleştirilen soruşturma, küresel pazarda ABD’li üreticilerin haklarının korunması amacıyla Trump yönetiminin başlattığı 100 soruşturmadan biri.
Ticaret bakanlığı tahminlerine göre, 2016 yılında Türkiye'den geniş çaplı kaynak boru ithalatı 116.1 milyon dolar, Kanada'dan 66 milyon dolar, Çin'den 139 milyon dolar, Hindistan'dan 26 milyon dolar, Yunanistan'dan 70 milyon dolar, Güney Kore'nin 150.3 milyon dolar değerinde oldu.
Bakanlık Türkiye için yüzde 66.09, Kanada için yüzde 50.89, Çin için yüzde 120.84, Yunanistan için yüzde 41.04, Hindistan için yüzde 37.94, Güney Kore için yüzde 20.39 oranında damping marjı öngörüyor.

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