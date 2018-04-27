ABD, Birleşik Krallık ve Fransa büyüme verilerinin ardından ABD borsaları yükseliyor

Kore’den gelen barış haberleri ve dünyanın en büyük ekonomilerinden ABD, Fransa ve Birleşik Krallık’ta açıklanan GSYH büyüme verilerinin ardından, Wal Street’te endeksler yükselişlerle açıldı.

Tarihi zirvesini gören Amazon hisseleri ABD borsalarındaki yükselişin lokomotiflerinden oldu. Asya yükselişle kapanırken, Avrupa borsaları yükselişini sürdürüyor.



ABD – Wall Street endeksleri tahvillerdeki düşüş , ABD ekonomisinden gelen güçlü büyüme verisi e teknoloji hisselerindeki değerlenme ile yükselişte.



Özellikle Amazon hisselerinin dün kapanışın ardından açıklanan beklenenin üzerinde kazançlarıyla yüzde 7.6 yükselişle tarihi zirvesini görmesi yükselişte etkili oldu.



ABD ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 2.3 büyüdü, beklenti ise yüzde 2.0 büyümesiydi.

Wall Street’te olumlu ekonomik verilerin ardından hafta biterken,



- Dow Jones yüzde 0.05 düşüşle 23,309.36 puana gerilerken,

- S&P 500 yüzde 0.07 yükselişle 2,668.67 puana,

- Nasdaq ise yüzde 0.26 yükselişle 7,137.91 puana yükseldi.



FED – 10 yıllık ABD tahvil getirileri son altı gündür işlem gününü açılışa göre artıda kapattıktan sonra bugün yüzde 0.022 düşüşle 2.968 düzeyine geriledi.

ABD’de Hazine 35 milyar dolar tutarında 5 yıllık tahvil ihraç etmeye hazırlanıyor.

İki yıllık ABD tahvilleri yüzde 0.004 düşüşle 2.488 düzeyine geriledi. 30 yıllık ABD tahvilleri ise yüzde 0.036 düşüşle 3.139 düzeyinde.

Dolar tahvillerdeki gerilemeye paralel olarak küresel piyasalarda değer kazandı ve dolar endeksi 92.00 bandına yaklaştı. Endeks bugün yüzde 0.15 yükselişle 91.72 düzeyine yükseldi.

Euro/dolar paritesi eurodaki değer kaybına bağlı olarak yüzde 0.20 düşüşle 1.2079 düzeyine geriledi.

Dolar tahvillerdeki gerilemeye paralel olarak güvenli liman yen karşısında 109.00 düzeyinin üzerinde yatay seyirle 109.24 yen düzeyinde.



AVRUPA - Avrupa Merkez Bankası’nın faizleri sabit tutma kararı ve Fransa, Birleşik Krallık ve Almanya ekonomilerinden gelen veriler ve Kore’den gelen barış sinyalleriyle birlikte Avrupa’da endeksler yükselişini sürdürüyor.

Fransa’da büyüme birinci çeyrekte geçen yılın son çeyreğindeki yüzde 0.7 düzeyinden yüzde 0.3’e geriledi. Birleşik Krallık ilk çeyrek GSYH büyümesi beş yılın en düşük büyüme hızı olan yüzde 0.1 düzeyine geriledi. Almanya’da istihdama katılım yıllık yüzde 1.4 arttı.

Euro Bölgesi Ekonomik Güven Endeksi beklentilerin üzerinde geldi ve Nisan’da Mart 2018’deki 112.7 düzeyinden değişmedi.



Kore’deki gelişmeler ve verilerin ardından;

- DAX yüzde 0.78 artışla 12,592.98 puana,

- FTSE yüzde 0.72 artışla 7,474.75 puana,

- CAC yüzde 0.39 artışla 5,475.59 puana yükselirken,

- FTSE MIB negatif ayrıştı ve yüzde 0.56 düşüşle 23,905.88 puana geriledi.

- Stoxx 600 ise yüzde 0.13 artışla 384.26 düzeyinde.

ASYA – ABD on yıllık tahvil getirilerinin 2.972 düzeyine gerilemesi ve Kore liderlerinin “Savaş bitti” açıklamasına paralel olarak Asya borsalarında;

- Japonya'da Nikkei yüzde 0.66 artışla 22,467.87 puandan,

- Çin'de Shanghai Borsası, yüzde 0.23 artışla 3,082.18 puandan,

- Hong Kong’da HSI yüzde 0.91 artışla 30,280.67 puandan,

- Güney Kore’de KOSPI yüzde 0.68 artışla 2,492.40 puandan kapandı.

- Gelişmekte olan ülkeler endeksi MSCI (Japonya hariç) ise günlük yüzde 1.22 artışla yıl başından bu yana yüzde 19.70 yükseldi.