ABD beş ülkenin ek gümrük vergilerini WTO’ya şikayet etti

Deniz Kılınç / İstanbul, 22 Temmuz () – ABD, beş ülkenin Amerikan ürünlerine getirdiği ek gümrük vergileri nedeniyle Dünya Ticaret Örgütü’ne (WTO) şikayette bulundu.
ABD’nin çelik ve alüminyum ürünlerine uyguladığı ek gümrük vergilerinin ardından Kanada, Türkiye, Çin, Avrupa Birliği ve Meksika’nın belirli ABD ürünlerine uyguladığı ek gümrük vergilerinin WTO’nun Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması’na (GATT) ters düştüğü savıyla, ABD WTO’dan anlaşmazlık danışmanlığı yapılmasını istedi.
Deniz Kılınç / İstanbul, 22 Temmuz () – ABD, beş ülkenin Amerikan ürünlerine getirdiği ek gümrük vergileri nedeniyle Dünya Ticaret Örgütü’ne (WTO) şikayette bulundu.