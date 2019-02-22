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ABD bankalarının dördüncü çeyrek karı yıllık yüzde 133.4 arttı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 22 Şubat () – ABD Federal Muvduat Sigorta Kurumu’nun (FDIC) açıklamasına göre ABD bankalarının net gelirleri 2018 yılının dördüncü çeyreğinde yıllık yüzde 133.4 artarak 59.1 milyar dolara yükseldi. FDIC,...

ABD bankalarının dördüncü çeyrek karı yıllık yüzde 133.4 arttı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 22 Şubat () – ABD Federal Muvduat Sigorta Kurumu’nun (FDIC) açıklamasına göre ABD bankalarının net gelirleri 2018 yılının dördüncü çeyreğinde yıllık yüzde 133.4 artarak 59.1 milyar dolara yükseldi.
FDIC, dördüncü çeyrek performansını, net operasyon gelirlerinde görülen yüzde 7.0’lik artış ve vergi kesintilerindeki yüzde 37.7’lik düşüşe dayandırdı; buna karşılık, 2017 yılının bir önceki çeyreğine göre hafif azaldığına işaret etti.
Yeni vergi kanunu öncesinde yapılan hesaplamalara göre, bankaların 2018 yılı net gelirleri, 2017 yılındaki 183.1 milyar doların üstünde, yüzde 13.5 artışla 207.9 milyar dolar oldu.
FDIC tarafından sigortalanan 5,406 ticari banka ve tasarruf kurumu genel olarak tüm ticari faaliyetlerden gelir akışını arttırdı ve “Sorunlu Banka Listesi”ne alınan banka sayısı 31 Aralık 2018'de 71'den, 2007'nin ilk çeyreğinden bu yana en düşük rakam olan, 60'a geriledi.
 

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