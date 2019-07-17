ABD bankaları olası faiz indirimi etkilerini değerlendirdi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 17 Temmuz () – ABDli büyük yatırım bankaları, yatırımcıları ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 2019 yılı içinde birden çok kez faiz indirimi yapmasının olası etkileri konusunda uyardı.

J.P. Morgan, Wells Fargo ve Goldman Sachs çeyreklik kazanç raporlarında Fed’in izlediği para politikasından bahsederlerken, bu politikaların yatırımcıların karlılıkları üzerindeki etkisinin kısa vadede etkili olabileceğini ifade ettiler.

J.P. Morgan’ın karlılığını yılın ikinci çeyreğinde beklenti üzerinde açıklanırken, banka yıl sonuna ilişkin net faiz geliri öngörüsünü 500 milyon dolar azaltarak 57.5 milyar dolara çekti. J.P. Morgan CFO’su Jennifer Piepszak, Fed’in 2019 yılı içinde üç defa faiz indirimine gideceğini öngördüklerini söyledi.

Faiz indirimlerinin etkisinin, kaç defa faiz indirimine gidileceği ile ilgili olduğunu söyleyen Piepszak, “Bu indirimlerin sigorta indirimi olması durumunda, ekonomik yavaşlamaya bir tepki olsun ya da olmasın büyümeyi destekleyecektir” dedi.

Wells Fargo’dan yapılan açıklamada, şu anki faiz ortamı ve verim eğrisinin tersine dönmesinin net faiz gelirleri üzerindeki baskısının arttığı belirtildi.

Wells Fargo CFO’su John Shrewsberry, faiz oranlarının şu anki durumunda kalması durumunda, 2018 yılı ile kıyaslandığında net faiz gelirlerinin, yüzde 2.0 – yüzde 5.0 arasında düşeceğini, ve kayıpların yüzde 5.0’e yakın olmasının daha büyük bir ihtimal olduğu ifade etti ve “Net faiz gelirleri, kredi büyüklüğü, fiyatlandırma dağılımı ve verim eğrisinden etkilenecektir” dedi.

Shrewsberry 2019 yılı içinde Fed’den iki kez faiz indirimi beklediklerini ekledi.

Gelirinin büyük bir kısmını yatırım bankacılığından kazanan Goldman Sachs’dan gelen açıklamada piyasalarda faiz olacağı algısı müşteri hassasiyetini Haziran ayının sonunda olumlu etkilediği belirtildi.

Faiz oranları ve kurlara dair müşteri hareketlerinin, ticaret ve ek gümrük vergileri endişeleri ile baskılandığını belirten Goldman Sachs CFO’su Stephen Scherr, “Fed’den beklenen faiz indirimlerinin zamanlaması ve büyüklüğü ikinci çeyrekte görülen belirsizliklerin artmasına neden oldu.