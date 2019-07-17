ABD Bankacılık Komitesi: Libra “çılgın ve hayali bir proje”

Deniz Kılınç / İstanbul, 17 Temmuz () – ABD Senatosu Bankacılık Komitesi senatörleri, Facebook’un kripto para birimi Libra’nın “çılgın” ve “hayali” bir proje olduğunu öne sürdü.

Komite’de 16 Temmuz’da Libra’ya ilişkin senatörlerin sorularını yanıtlayan David Marcus, senato üyelerinin söz konusu projeye ilişkin endişelerini yatıştırmadı.

Senatörler, Facebook’un “güvenilirsizliğinin” bir dijital kripto para birimi piyasaya sürmesine engel olması gerektiğini belirtirken, Libra’yı da “hayali” ve “çılgın” olarak tanımladılar. Kıdemli Senato Üyesi Demokrat Sherrod Brown, Facebook’un dijital ödeme projesiyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Facebook skandal üzerine skandal ile defalarca güvenimizi hak etmediğini göstermiştir. İnsanların banka hesaplarıyla deney yapmalarına izin verirsek çılgınca bir şey yapmış oluruz.”

Brown ayrıca, insanların “alın teriyle kazanılmış” paralarını Facebook’a emanet edeceği fikrinin “hayal” olduğunu belirtirken, Cumhuriyetçi Martha McSally de “Sizlere güvenmiyorum. İşlerinizi düzene sokmak yerine yeni bir iş modeli piyasaya sürüyorsunuz” dedi.

Facebook blockchain departmanı başkanı Marcus ise Facebook’un yasal onay almadan Libra’yı piyasaya sürmeyeceğini söyledi. Kullanıcıların ödeme bilgileriyle Facebook’a güvenip güvenemeyeceğine ilişkin sorulan soruya Marcus, “Bunu doğru yapabilmemiz için zamana ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Uzun bir süre boyunca insanların güvenini kazanmamız gerekiyor” yanıtı verdi.

Senato üyelerinin ağır eleştirilerine maruz kalan Marcus’un 17 Temmuz’da Mali Hizmetler Komitesi’nde kongre üyelerinin Libra’ya ilişkin sorularını yanıtlaması bekleniyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Jay Clayton da, Facebook ile kripto para Libra konusunda bir görüşme yapılmadığını söyledi.

Clayton yaptığı açıklamada, Facebook'tan iddialı projesi Libra konusunda bilgi almak istediğini 18 Haziran'da ifade ettiğini, ancak o günden bu yana Facebook ile Libra konusunda kişisel bir görüşmesi olmadığını vurguladı.

