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ABD Adalet Bakanlığı: Çin’in ticari sır hırsızlıkları artıyor
ABD Adalet Bakanlığı Başsavcı Yardımcısı Adam Hickey, Çin’in ticari sır hırsızlıklarının arttığını ve bunun Çin’in sanayi politikasının bir parçası olduğunu söyledi. Hickey Çin’i suçladığı açıklamasında, ticari sır...
EKONOMİ 23.09.2019, 11:34
ABD Adalet Bakanlığı Başsavcı Yardımcısı Adam Hickey, Çin’in ticari sır hırsızlıklarının arttığını ve bunun Çin’in sanayi politikasının bir parçası olduğunu söyledi.
Hickey Çin’i suçladığı açıklamasında, ticari sır hırsızlıklarını ya devlet kontrolünde yapıldığını ya da hükümetin bu hırsızlıklara göz yumduğunu belirtti.
Hickey ayrıca, ulusal güvenlik tehditleri, ticari sır hırsızlıkları, ekonomik casusluk ve fikri mülkiyet hırsızlıklarına karşı ABD Adalet Bakanlığının 2018 yılında Çin Girişimini başlattığını hatırlattı.
Hickey Çin’i suçladığı açıklamasında, ticari sır hırsızlıklarını ya devlet kontrolünde yapıldığını ya da hükümetin bu hırsızlıklara göz yumduğunu belirtti.
Hickey ayrıca, ulusal güvenlik tehditleri, ticari sır hırsızlıkları, ekonomik casusluk ve fikri mülkiyet hırsızlıklarına karşı ABD Adalet Bakanlığının 2018 yılında Çin Girişimini başlattığını hatırlattı.
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