ABD, AB'den uçak, şarap, viski, peynir ithalatında vergi alacak

İstanbul, 3 Ekim () - ABD, Avrupa Birliği (AB) uçak üreticilerine verilen kural dışı desteklere karşılık, Avrupa'da üretilen Airbus uçaklarına yüzde 10, Fransız şarabı, İskoç ve İrlanda viskileri ve Avrupa'dan ithal peynirlere yüzde 25 gümrük vergisi getireceğini açıkladı.

ABD ticaret temsilcisinin açıkladığı listeye göre gümrük vergileri 18 Ekim'de yürürlüğe girecek.

Açıklamaya göre, Airbus konsorsiyumu üyeleri Fransa, İngiltere, Almanya ve İspanya'da üretilen büyük Airbus uçaklarına gümrük vergisi alınırken, Airbus'un Alabama montaj faaliyetleri veya Boeing tarafından kullanılan AB yapımı uçak parçaları için gümrük vergisi uygulanmayacak.

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"WTO (Dünya Ticaret Örgütü), 15 yıl süren davadan sonra, ABD'nin, AB'nin yasadışı sübvansiyonlarına karşılık olarak, karşı tedbirler alma hakkına sahip olduğunu onayladı. Bu konuyu Amerikalı işçilere fayda sağlayacak şekilde çözmeyi amaçlayan AB ile müzakerelere girmeyi bekliyoruz."