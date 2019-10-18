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ABD 7.5 milyar dolarlık AB ürününe ek gümrük vergisi getirdi
ABD 7.5 milyar dolarlık Avrupa Birliği (AB) ürününe, Dünya Ticaret Örgütü’ne (WTO) yapılan AB’nin Airbus firmasının desteğiyle kuralları deldiği şikayetinin değerlendirilmesi sonrasında, bir yıl boyunca devam edecek ek gümrük vergisi...
EKONOMİ 18.10.2019, 12:28
ABD 7.5 milyar dolarlık Avrupa Birliği (AB) ürününe, Dünya Ticaret Örgütü’ne (WTO) yapılan AB’nin Airbus firmasının desteğiyle kuralları deldiği şikayetinin değerlendirilmesi sonrasında, bir yıl boyunca devam edecek ek gümrük vergisi getirdi.
Konu ile ilghili hakemliğin 2 Ekim tarihinde tamamlanması sonrasında WTO ABD’ye ek gümrük vergisi onayı vermişti.
Birleşik Kralllık, Fransa, Almanya ve İspanya’nın sübvansiyonlardan etkilenmeyeceği duyuruldu.
Konu ile ilghili hakemliğin 2 Ekim tarihinde tamamlanması sonrasında WTO ABD’ye ek gümrük vergisi onayı vermişti.
Birleşik Kralllık, Fransa, Almanya ve İspanya’nın sübvansiyonlardan etkilenmeyeceği duyuruldu.
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