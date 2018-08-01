ABD 10 yıllık tahvillerde getiri yüzde 3.0’ün üzerine çıktı

Hilal Sarı / İstanbul, 1 Ağustos () - ABD’de 10 yıllık tahviller güçlü istihdam verisi sonrası Haziran’dan bu yana ilk kez yüzde 3.0’ün üzerine çıktı.

TAHVİL piyasalarında, ABD’den gelen güçlü özel sektör istihdam verisinin ardından 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 3.003 düzeyine kadar yükselirken, iki yıllıklarda getiri yüzde 2.686 düzeyine yükseldi.

30 yıllık ABD tahvillerinde ise getiri yüzde 3.133 düzeyine kadar yükseldi.

Tahviller ve getirileri ters orantılı şekilde hareket ediyor.

10 yıllık ABD tahvilleri en son Haziran’da yüzde 3.0’ün üzerine çıkmıştı.

ABD’de özel sektör istihdamı Temmuz’da 219 bin arttı, beklenti ise 185 bin artmasıydı.

Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bugün açıklayacağı faiz kararı ve Cuma günü ABD’den gelecek tarım dışı istihdam verisi öncesinde karışık seyirde.

AVRUPA - Avrupa’da endeksler güçlü imalat PMI verilerine karşın düşüşte. Asya’da ise endeksler ABD ve Çin’in tam bir ticaret savaşından kaçınmak için tekrar masaya oturacağına dair haberlerle karışık kapandı. Wall Street vadeli işlemleri de endekslerin düşüşle açılacağına işaret ediyor.

Avrupa borsaları, Euro Bölgesi, Almanya, Fransa’dan gelen güçlü PMI verilerine rağmen, Fed faiz kararı öncesi şirket kazançlarına paralel düşüşte.

EURO BÖLGESİ – Euro Bölgesi İmalat PMI Temmuz’da Haziran ayındaki 54.9 düzeyinden 55.1’e yükseldi.

ALMANYA İmalat PMI Temmuz’da Haziran ayındaki 55.9 düzeyinden 56.9’a yükseldi.

FRANSA İmalat PMI Temmuz’da Haziran ayındaki 52.5 düzeyinden 53.3’e yükseldi.

Birleşik Krallık İmalat PMI ise Temmuz ayında Haziran ayındaki 54.3 düzeyinden 54’e düşerek son üç ayın en düşük düzeyine geriledi.

Veri ve gelişmelere paralel;

DAX yüzde 0.65,

FTSE yüzde 1.24,

CAC yüzde 0.16,

FTSE MIB yüzde 1.35,

Stoxx 600 ise yüzde 0.48 düştü.

DOLAR endeksi istihdam verileriyle 94.56 düzeyine çıktı.

EURO/DOLAR paritesi, dolardaki yükselişe bağlı yüzde 0.01 düşüşle 1.1691 düzeyine geriledi.

DOLAR/YEN, doların güvenli liman Japon yeni karşısında yüzde 0.05 değer kazanmasıyla 111.93 düzeyinde.

STERLİN/DOLAR ise yüzde 0.10 yükselişle 1.3138 düzeyine yükseldi.

KÜRESEL PETROL piyasalarında Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 1.98 düşüşle varil başına 72.75 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 1.57 düşüşle 67.68 dolardan işlem görüyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) referans fiyat olarak belirlediği sepet fiyatı Salı günü 0.09 dolar artışla 73.62 dolara yükseldi. Pazartesi OPEC sepet fiyatı 73.53 dolar düzeyindeydi.

OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından hesaplanıyor.