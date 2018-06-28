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ABD 1. çeyrekte yüzde 2.0 büyüdü, beklenti yüzde 2.2 (2)

(Ayrıntılarla güncellendi) Hilal Sarı / İstanbul, 28 Haziran () – ABD ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 2.0 büyüdü, beklenti ise ABD’nin ilk çeyrekte yüzde 2.2 büyümesiydi. ABD Ticaret Bakanlığı’na bağlı Ekonomik Analiz Bürosu’nun...

ABD 1. çeyrekte yüzde 2.0 büyüdü, beklenti yüzde 2.2 (2)

(Ayrıntılarla güncellendi)
Hilal Sarı / İstanbul, 28 Haziran () – ABD ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 2.0 büyüdü, beklenti ise ABD’nin ilk çeyrekte yüzde 2.2 büyümesiydi.
ABD Ticaret Bakanlığı’na bağlı Ekonomik Analiz Bürosu’nun üçüncü tahminlerine göre ABD’de GSYH ilk çeyrek büyümesi yüzde 2.0 olurken, 2017 yılı son çeyrek büyümesi ise yüzde 2.9 olarak açıklandı.
ABD Ekonomik Analiz Bürosu bir önceki tahminlerinde GSYH’nin yüzde 2.2 büyümesini öngörmüştü, üçüncü tahminlerinde kurum beklentisini yüzde 2.0’ye düşürdü ve şu açıklamaları yaptı:
"Genel ekonomik büyüme tablosu aynı görünüyor. Özel stok yatırımları ve kişisel tüketim harcamaları da aşağı yönlü revize edildi.
"Reel GSYH büyümesi ilk çeyrekte yüzde 2.2’den yüzde 2.0’ye düşürüldü.
"Dolar bazında cari GSYH büyümesi yüzde 4.2’den yüzde 4.2’ye düşürüldü.
"Kişisel tüketim harcamaları ilk çeyrek büyümesi yüzde 2.6’dan yüzde 2.5’e düşürüldü.
"Satınalma Fiyat Endeksi ise yüzde 2.7 olarak bırakıldı."

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