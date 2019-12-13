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AB/Breton: B. Krallık ile ticaret görüşmeleri yapmak istiyoruz
Mahmut Can Emir / İstanbul, 13 Aralık () – Avrupa Birliği İç Piyasa Komisyonu üyesi Thierry Breton, Avrupa Birliği’nin (AB) Birleşik Krallık ile ticari ilişkilerini geliştirmek için ticaret görüşmelerine başlamak istediğini söyledi. Breton,...
EKONOMİ 13.12.2019, 10:46
Mahmut Can Emir / İstanbul, 13 Aralık () – Avrupa Birliği İç Piyasa Komisyonu üyesi Thierry Breton, Avrupa Birliği’nin (AB) Birleşik Krallık ile ticari ilişkilerini geliştirmek için ticaret görüşmelerine başlamak istediğini söyledi.
Breton, Birleşik Krallık’ın 1 Şubat tarihinden AB’den ayrılacağının kesin olduğunu da ekledi.
Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson daha önce yaptığı bir açıklamada, partisinin çoğunluğu kazanmasının ülkenin AB’den Ocak ayı sonunda ayrılacağı anlamına geldiğini söylemişti.
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