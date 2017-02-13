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ABank’ta sermaye artırımı ve yeni yönetim

İstanbul, 13 Şubat () - ABank’ın yüzde 100’üne sahip olan The Commercial Bank, 210 milyon liralık sermaye artırımı ve ABank Yönetim Kurulu’nda değişiklikler yaptı.  ABank’tan yapılan açıklamada, körfez bölgesinin...

ABank’ta sermaye artırımı ve yeni yönetim

İstanbul, 13 Şubat () - ABank’ın yüzde 100’üne sahip olan The Commercial Bank, 210 milyon liralık sermaye artırımı ve ABank Yönetim Kurulu’nda değişiklikler yaptı. 

ABank’tan yapılan açıklamada, körfez bölgesinin en önemli bankalarından The Commercial Bank’in yüzde 100 iştiraki haline gelen ABank, 2017’nin ilk sermaye artırımı, Yönetim Kurulu değişiklikleri gerçekleştirildi.

ABank Yönetim Kurulu Başkanlığı’na The Commercial Bank Yönetim Kurulu Üyesi Omar Hussain Alfardan’ın getirildiği, ABank Genel Müdürü Müge Öner’in atamasının asaleten gerçekleştiği belirtildi. Açıklamada, yönetim kuruluna da The Commercial Bank CEO’su, Joseph Abraham ve Paul Gossiaux seçildiği vurgulandı.

Açıklamada, ABank’ın 2016’nın ilk yarısında gerçekleştirdiği 150 milyon liralık sermaye artışını takiben 210 milyon liralık yeni artış ile 2017’nin ilk sermaye artırımını gerçekleştirdiği ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine ilerlediği ifade edildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan ABank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Müge Öner, bu sermaye artırımının, Katar’ın ilk özel bankası olan The Commercial Bank’ın, ABank’a ve Türkiye ekonomisine güveninin yeni bir göstergesi olduğunu vurguladı ve ekledi:

“Son birkaç yılda, uluslararası alanda saygın bir bankayla aynı ailede olmanın faydalarını, sendikasyon kredileri ve tahvil ihracı gibi işlemlerde net olarak tecrübe etmiştik. The Commercial Bank sayesinde hissettiğimiz uluslararası itibar gurur vericiydi. Gerçekleşen son hisse devri ve bu yeni sermaye artırımı ise, hissedarımızın bankamıza desteğinde sürekliliğin de bir göstergesi.”

Öner, atılan bu adımların Odaklı Bankacılık stratejilerine ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine büyük katkı sağlayacağını söyledi.

 

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