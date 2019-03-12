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AB "vergide işbirliği eksik ülkeler" listesine 10 ülke daha ekledi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 12 Mart () – Avrupa Birliği Konseyi Salı günü yaptığı açıklamada, "vergi konusunda işbirliği eksikliği gösteren ülkeler" listesine 10 yeni ülkenin eklendiğini duyurdu. Birleşik Arap Emirlikleri de, İtalya’nın...

AB "vergide işbirliği eksik ülkeler" listesine 10 ülke daha ekledi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 12 Mart () – Avrupa Birliği Konseyi Salı günü yaptığı açıklamada, "vergi konusunda işbirliği eksikliği gösteren ülkeler" listesine 10 yeni ülkenin eklendiğini duyurdu.
Birleşik Arap Emirlikleri de, İtalya’nın muhalefeti ve yoğun lobi faaliyetlerine karşın, listeye alındı. Birleşik Arap Emirlikleri yanında Aruba, Barbados, Belize, Bermuda, Dominika, Fiji, Marshall Adaları, Umman ve Vanuatu ile birlikte eklendi. Amerikan Samoası, Guam, Samoa, Trinidad ve Tobago ve ABD Virgin Adaları da listeye alındı.
Romanya Maliye Bakanı Eugen Teodorovici, “Bugün AB kooperatifi olmayan yargı yetkisi listesindeki ilk kapsamlı revizyonumuzu tamamladık. Liste, 2017 yılının sonlarında kabul edildiğinden bu yana, AB’nin küresel vergi uygulamalarını iyileştirme, vergi kaçırma ile mücadele etme, yönetişimin ve şeffaflığın iyileştirilmesi gündemini işbirliği içinde ilerletmeye değeceğini kanıtlayarak 30'dan fazla yargı yetkisi vergi reformlarını onaylama taahhüdünde bulundu. "dedi.

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