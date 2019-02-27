AB ve Türkiye 3. YDED toplantısı İstanbul'da yapılacak

İstanbul, 27 Şubat () - Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Üçüncü Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog (YDED) toplantısı Perşembe günü İstanbul'da yapılacak.

AB Türkiye Delegasyonu'ndan yapılan açıklamada, Avrupa Birliği ve Türkiye, 29 Kasım 2015 tarihli AB -Türkiye Zirvesi'nde ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi ve AB ve Türkiye iş çevreleri arasında bir diyalog platformu yaratılması için Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog (YDED) mekanizması oluşturulmasına karar verdiği anımsatıldı ve "Bu kapsamda bugüne kadar ilki 2016 yılında İstanbul ve Ankara'da, ikincisi 2017 yılında Brüksel'de olmak üzere iki diyalog toplantısı düzenlenmiştir" denildi.

AB ve Türkiye'nin, üçüncü Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog toplantısı için 28 Şubat 2019'da İstanbul'da bir araya geleceği belirtilen açıklamada, "YDED 2019 toplantısı Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Sayın Jyrki Katainen ve Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak eş başkanlığında gerçekleşecek" denildi ve şu bilgiler verildi:

"Toplantı iki bölümden oluşacak: Türk ve Avrupalı iş dünyası liderlerinin Avrupa Komisyonu ve Türk Hükümeti yetkilileriyle görüşeceği AB-Türkiye İş Diyaloğu ve güncel ekonomik durumun, yapısal reformların, ticaret ve yatırım ilişkilerinin ve Gümrük Birliği'nin tartışılacağı Hükümetler arası Diyalog.

"Ayrıca toplantıya Avrupa Komisyonu Ulaştırma Komiseri Sayın Violeta Bulc ve Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Mehmet Cahit Turhan da katılacaklar ve Katılım Öncesi Mali Yardım aracı IPA II programı çerçevesinde gerçekleştirilecek Halkalı-Kapıkule tren hattı inşaatı projesinin eş-finansmanı için bir Anlaşma imzalayacaklar.

"YDED toplantısı İstanbul'da 28 Şubat 2019 tarihinde Dolmabahçe Başkanlık Çalışma Ofisi'nde 09:00 ve 15:45 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. Sayın Başkan Yardımcısı Katainen ve Sayın Bakan Albayrak aynı mekanda12:30-13:00 saatleri arasında ortak bir basın duyurusu yapacaklardır."