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AB ve Rusya ABD'de Türk Akımı projesini görüştü

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 26 Haziran () - Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic, ABD'de "Türk Akımı" ve "Kuzey Akımı-2" boru hattı projelerini görüştü. Rusya Enerji Bakanlığı tarafından...

AB ve Rusya ABD'de Türk Akımı projesini görüştü

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 26 Haziran () - Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic, ABD'de "Türk Akımı" ve "Kuzey Akımı-2" boru hattı projelerini görüştü.
Rusya Enerji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Washington'da bir araya gelen iki yetkili, Türk Akımı ve Kuzey Akım-2 boru hatlarının yanında, doğalgazın Ukrayna üzerinden  transit geçişini de ele aldı.
Açıklamada, "Taraflar Rusya ve AB’nin enerji alanındaki işbirliğini görüştüler. Özellikle Rus doğalgazının Ukrayna üzerinden transitine ilişkin mevcut durum ele alındı. Aynı zamanda görüşme sırasında doğalgaz transit güzergahının çeşitliliğine ve AB’nin enerji güvenliğinin artmasına yönelik Kuzey Akım-2 ve Türk Akımı ortak altyapı projelerinin gelişmesine dikkat çekildi" denildi.
Daha önce, tarafların Rusya, Ukrayna ve AB’nin katılımıyla üçlü görüşmelerin yapılma olasılığını da değerlendirecekleri belirtildi.
Avrupa Komisyonu taraflara Ukrayna doğalgaz transitine ilişkin durumu 2019 yılında on yıllık ikili anlaşmanın sona ermesinin ardından gözden geçirmeyi önerdi.

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