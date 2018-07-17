AB ve Japonya arasında yeni ticaret anlaşması imzalandı

Hilal Sarı / İstanbul, 17 Temmuz () – Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile Tokyo’da gerçekleşen AB-Japonya Zirvesi’nde yaptığı ortak basın toplantısında Avrupa Birliği ile Japonya arasında “tarihteki en büyük serbest ticaret anlaşması”nın imzalandığını duyurdu ve dünya genelinde yükselişte olan korumacı politikaları eleştirdi.

Tokyo’daki basın toplantısında Avrupa Birliği ve Japonya Stratejik Ortaklık Anlaşması ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması olmak üzere iki büyük anlaşmayı duyuran Tusk “Tarihte daha önce görülmemiş büyüklükte bir serbest ticaret anlaşmasını devreye sokuyoruz. Bu anlaşma, bazılarının bugünlerde sorguladığı, kuralları temel alan uluslararası düzen için çok büyük önem taşıyor” dedi.

Japonya ile yaptıkları iki önemli anlaşma ile stratejik ortaklıklarını bir üst seviyeye taşımanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Tusk Tusk konuşmasına şu değerlendirmelerle devam etti:

“Bugün korumacılığa karşı birlikte durarak çok net bir mesaj gönderiyoruz. Avrupa Birliği ve Japonya işbirliğine açık olmaya devam edecektir.

“Ticaretin de ötesinde güvenlikten, savunmaya, enerjiden iklime veya insandan insana paylaşımlara çok farklı alanlarda sağlam bir çerçeve üzerinde anlaşıyoruz.

“Japonya’nın Kore Yarımadası’nın güvenliği için Pyongyang’ı baskı altında tutma çabalarını destekliyoruz.

“Kuzey Kore’nin nükleer ve balistik füze programlarını sonlandırdığını görmek istiyoruz. Ayrıca Japonya’nın kaçırılan vatandaşları konusundaki tavrını da tam destekliyoruz.

“Japonya ve AB İran nükleer anlaşmasının işe yarayacağına olan inancı konusunda birliktedir.

“Ayrıca Ukrayna’nın tam bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Buradaki sorunun tek çözümü Minsk anlaşmasının tam olarak uygulanmasıdır.

“Bugün sadece Japonlar ve Avrupalılar değil, karşılıklı saygı ve işbirliğine inanan tüm makul insanlar için iyi bir gün.“

“Coğrafi olarak Japonya ile çok uzağız. Fakat siyasi ve ekonomik olarak daha yakın olamazdık. Her iki taraf da açıklığa, işbirliğine, kuralları temel alan bir uluslararası düzene ve serbest ticarete inanıyor. Japonya da Avrupa Birliği de liberal demokrasiye, insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne en önemli değerler olarak görüyor.”