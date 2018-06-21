AB üyeleri varlıklara el koyma kararlarını karşılıklı tanıyacak

Hilal Sarı / İstanbul, 21 Haziran () – Avrupa Konseyi, Avrupa Parlamentosu ile imzalanan taslak anlaşmanın ardından, mal varlığını dondurma ve el koyma kararlarının karşılıklı tanınmasına ilişkin yeni kurallar üzerinde anlaştı.

Avrupa Konseyi’nden yapılan açıklamaya göre, yeni düzenleme Avrupa Birliği genelinde suç oluşturan mal varlıklarının dondurulması ve el konulmasına ilişkin üye devletler tarafından verilen kararların karşılıklı olarak tanınmasını sağlıyor.

Yeni düzenleme ayrıca AB’nin terör faaliyetleri de dahil, suç finansmanıyla mücadeleye destek larak AB’nin daha güvenli hale gelmesine katkı sağlayacak.

Konsey dönem başkanlığını yürüten Bulgaristan’ın Adalet Bakanı Tsetska Tsacheva, konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

“Bugün çok güçlü bir mesaj gönderiyoruz, suç artık ödeme yapamayacak.

“Suçlular yasalardaki boşluklardan yararlanarak varlıklarını AB genelinde dolaştırarak yarar sağlayamayacak.

“Ayrıca düzenleme bu fonların, terör de dahil, yeni cezai faaliyetleri desteklemesini önlememize yardımcı olacak.”

Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu tarafından üzerinde anlaşılan yeni düzenlemede ana başlıklar ise şöyle:

- Mal varlıklarının dondurulması ve el konulmasına ilişkin tek bir düzenleme AB genelinde doğrudan uygulanabilir olacak. Bu sayede karşılıklı tanıma için yetersiz olan mevcut enstrümanlar sorunsalı çözülmüş olacak.

- Karşılıklı tanımanın genel prensibi, bir AB üyesi ülkede cezai konulara ilişkin alınan tüm yargısal kararlar, başka bir AB üyesi tarafından doğrudan tanınacak ve uygulanacak.

- Düzenlemede sadece sınırlı sayıda durumda kararın tanınmaması ve uygulanmaması mümkün olacak.

- Ceza gerektiren suç durumlarında mal varlığına tutar temelli el konması, hüküm giyilene kadar el konulması ve bazı önleyici el koyma yöntemleri gibi geniş bir yelpazede uygulama enstrümanı yer alacak.

- Hızlı ve etkin mal varlığı dondurma ve el koyma süreçleri için standart sertifika ve prosedürler olacak.

- El koyma kararlarının 45 gün içinde tanınması gerekecek. Acil durumlarda 48 saatte tanınma ve 48 saat içinde de mal varlığının dondurulması gerkecek. Bu süreler ancak düzenlemede detaylarıyla verilen çok kısıtlı şartlar altında uzatılabilecek.

- Mağdurların tazmin ve iadeleri sınır ötesi davalarda da kabul edilecek.

Düzenleme önce sözel bir revizyondan geçecek, ardından da iki kurum tarafından resmi şekilde yürürlüğe sokulacak. Yeni düzenleme yürürlüğe girmesinden itibaren 24 ay boyunca geçerli olacak.