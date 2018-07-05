AB ülkeleri çelik ithalatını sınırlama tedbirlerini oylayacak

Deniz Kılınç / İstanbul, 5 Temmuz () - Avrupa Komisyonu'nun çelik ithalatının sınırlanmasına yönelik olarak önerdiği tedbirleri bugün görüşecek olan Avrupa Birliği ülkelerinin, görüşmenin ardından tedbirleri oylamaları bekleniyor.

ABD'nin ithal çelik ve alüminyum ürünlerine gümrük vergileri getirmesinden bu yana Komisyon, gümrük vergisine maruz kalacak

çelik ithalatının artmasını önlemek için bir kota ve gümrük vergisi kombinasyonu önerdi.

Komisyon'un önerdiği kota, son yıllardaki ithalat esasına göre belirlenecek ve bu kotayı aşan ithalat hacmi için yüzde 25 gümrük vergisi belirlenecek. Çin, Hindistan, Rusya, Güney Kore, Türkiye ve Ukrayna, AB'ye çelik ihraç eden başlıca ülkeleri oluşturuyor.

AB'nin ticaret politikasını denetleyen Avrupa Komisyonu, ABD'nin getirdiği gümrük vergilerini Mart ayında incelemeye aldı. Komisyon, Asya'daki üreticilerin Avrupa'ya aşırı miktarda çelik ihraç etmesini engelleyecek olası önlemler için bir çalışma başlattı.

ABD'nin ithal çeliğe yüzde 25, ithal alüminyuma ise 10 gümrük vergisi 23 Mart'ta yürürlüğe girdi. ABD vergileri 1 Haziran'dan bu yana AB üreticilerine de uygulanıyor.

Soruşturma 28 çelik türünü ve çelik içeren ürünleri kapsıyor. Komisyon çelik ürünlerin ithalatının 2013 yılında 18.8 milyon tondan 2017'de 30.6 milyon tona yükseldiğini saptadı. Komisyon raporunda, bu artışın yerel üretimdeki artıştan çok daha yüksek olduğuna dikkat çekti.

Çelikle ilgili soruşturmanın şimdilik yılın sonuna kadar sürmesi öngörülüyor. Ancak, Dünya Ticaret Örgütü (WTO) kuralları uyarınca, AB, artan ithalatın çelik sektörüne ciddi zararlar verdiği veya ciddi zarar verme tehdidi yarattığına ilişkin bir ön bulgu ortaya koyarsa, 200 güne kadar "geçici koruma" niteliğinde gümrük vergileri uygulayabilir.