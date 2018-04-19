Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Gazetecilerin acı kaybı, Aydın Şentürk hayatını kaybetti
Sabah Gazetesi Yurt Haberler Müdürü...
İYİ Parti seçime girebilecek mi? İşte cevabı...
İYİ Parti seçime girebilecek mi?
Erdoğan: Seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik
Erdoğan, Erken seçi tarihini açıkladı
Yolcu uçağı acil iniş yaptı, bir yolcu öldü
Yolcu uçağında dehşet saatleri

AB Türkiye Raporu: Et kotaları şeffaf yönetilmeli

İSTANBUL, () - Avrupa Birliği (AB) 2018 yılı Türkiye Raporu, tarım ve gıda alanlarındaki uygulamalara da yer verdi. Raporda, et ithalatında kotaların doğru ve şeffaf yönetilmesi talebinde bulunuldu. AB İlerleme Raporu’nda 11 No’lu Tarım...

AB Türkiye Raporu: Et kotaları şeffaf yönetilmeli

İSTANBUL, () - Avrupa Birliği (AB) 2018 yılı Türkiye Raporu, tarım ve gıda alanlarındaki uygulamalara da yer verdi. Raporda, et ithalatında kotaların doğru ve şeffaf yönetilmesi talebinde bulunuldu.

AB İlerleme Raporu’nda 11 No’lu Tarım ve Kırsal Kalkınma ile 12 Numaralı Bitki Sağlığı, Gıda Güvenliği fasıllarında da gelişmeler yer aldı. İlgili bölümde şu ifadeler kullanıldı. 

“Tarımsal istatistik üretmeye yönelik bir strateji benimsenmeli. AB politikaları ile daha fazla uyum için ödemelerin üretimden ayrılması ve alan bazlı ödemelerin çapraz uyum standartlarına bağlanması gerekiyor.

Et ithalatının kapsamı taze soğutulmuş sığırları kapsayacak şekilde genişletildi ama kota doğru ve şeffaf şekilde uygulanmalı. Organik tarımın ilkeleri ve uygulanması üzerine düzenlemenin uyumunda ilerleme sağlandı.

Genel gıda güvenliğine ilişkin müktesebatın uyumlaştırılmasında ve uygulanmasında sınırlı ilerleme kaydedildi. AB müktesebatı ile veteriner politikasını tam olarak uyumlaştırmak için çalışmalar yoğunlaştırılmalı. Kara ve deniz sınırların ve İstanbul’daki Sabiha Gökçen Havalimanı’nda sınır denetim noktaları hala tam olarak çalışmıyor."

ALKOLLÜ İÇKİ VERGİLERİ

Alkollü içkilerde ayrımcı vergilendirmeye son verilmesi çağrısı yapılan raporda, “Rakı ve muadili içkiler arasındaki vergi farkı arttı. Bu durum 2009 yılında açıklanan ve vergi farkını 2018 yılı itibariyle tamamen sıfırlamayı hedefleyen eylem planıyla çelişiyor. Eylem planı doğrultusunda, alkollü içkiler ve tütündeki ayrımcı vergilendirmeler bu yıl tamamıyla kaldırılmalı” denildi.

(FOTOĞRAF)

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314