AB Türkiye Raporu: Et kotaları şeffaf yönetilmeli

İSTANBUL, () - Avrupa Birliği (AB) 2018 yılı Türkiye Raporu, tarım ve gıda alanlarındaki uygulamalara da yer verdi. Raporda, et ithalatında kotaların doğru ve şeffaf yönetilmesi talebinde bulunuldu.

AB İlerleme Raporu’nda 11 No’lu Tarım ve Kırsal Kalkınma ile 12 Numaralı Bitki Sağlığı, Gıda Güvenliği fasıllarında da gelişmeler yer aldı. İlgili bölümde şu ifadeler kullanıldı.

“Tarımsal istatistik üretmeye yönelik bir strateji benimsenmeli. AB politikaları ile daha fazla uyum için ödemelerin üretimden ayrılması ve alan bazlı ödemelerin çapraz uyum standartlarına bağlanması gerekiyor.

Et ithalatının kapsamı taze soğutulmuş sığırları kapsayacak şekilde genişletildi ama kota doğru ve şeffaf şekilde uygulanmalı. Organik tarımın ilkeleri ve uygulanması üzerine düzenlemenin uyumunda ilerleme sağlandı.

Genel gıda güvenliğine ilişkin müktesebatın uyumlaştırılmasında ve uygulanmasında sınırlı ilerleme kaydedildi. AB müktesebatı ile veteriner politikasını tam olarak uyumlaştırmak için çalışmalar yoğunlaştırılmalı. Kara ve deniz sınırların ve İstanbul’daki Sabiha Gökçen Havalimanı’nda sınır denetim noktaları hala tam olarak çalışmıyor."

ALKOLLÜ İÇKİ VERGİLERİ

Alkollü içkilerde ayrımcı vergilendirmeye son verilmesi çağrısı yapılan raporda, “Rakı ve muadili içkiler arasındaki vergi farkı arttı. Bu durum 2009 yılında açıklanan ve vergi farkını 2018 yılı itibariyle tamamen sıfırlamayı hedefleyen eylem planıyla çelişiyor. Eylem planı doğrultusunda, alkollü içkiler ve tütündeki ayrımcı vergilendirmeler bu yıl tamamıyla kaldırılmalı” denildi.

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