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AB / Timmermans: Birleşik Krallık'a kapımız her zaman açık
Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’ne geri dönmek istemesi durumunda, kapılarının her zaman açık olacağını söyledi. Timmermans, the Guardian’a yazdığı yazıda, Avrupa Birliği...
EKONOMİ 26.12.2019, 11:33
Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’ne geri dönmek istemesi durumunda, kapılarının her zaman açık olacağını söyledi.
Timmermans, the Guardian’a yazdığı yazıda, Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık arasındaki ilişkiyi aile ilişkilerine benzeterek, Birleşik Krallık’ın Brexit lehine oy kullanmış olmasının “kalbini kırdığını” belirtti. Bunun yanında Timmermans, Birleşik Krallık’ın AB ile bütünleşme konusunda geçmişten bu yana “arada kaldığına” dikkat çekerek, Brexit sürecinin başlatılmasının “gereksiz” olduğunu savundu ve ekledi:
“Bir aile olarak hem iyi zamanları hem de kötü zamanları birlikte geçirmek gibi bir sorumluluğumuz var. Şimdiye kadar bütün hatalarıyla, AB bu hedefe ulaşmanın en başarılı aracı oldu.”
Timmermans, the Guardian’a yazdığı yazıda, Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık arasındaki ilişkiyi aile ilişkilerine benzeterek, Birleşik Krallık’ın Brexit lehine oy kullanmış olmasının “kalbini kırdığını” belirtti. Bunun yanında Timmermans, Birleşik Krallık’ın AB ile bütünleşme konusunda geçmişten bu yana “arada kaldığına” dikkat çekerek, Brexit sürecinin başlatılmasının “gereksiz” olduğunu savundu ve ekledi:
“Bir aile olarak hem iyi zamanları hem de kötü zamanları birlikte geçirmek gibi bir sorumluluğumuz var. Şimdiye kadar bütün hatalarıyla, AB bu hedefe ulaşmanın en başarılı aracı oldu.”
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