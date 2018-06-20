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AB tasarısı: Schengen iç sınır kontrolleri bir yıla kadar uygulanabilecek

Hilal Sarı / İstanbul, 19 Haziran () – Avrupa Birliği üyelerinin AB temsilcileri, Avrupa Konseyi’ne Schengen sınır kontrolleri yasasına değişiklik getirilmesi için yeni yasa tasarısı sundu. Yeni tasarı Schengen’de iç sınır kontrollerinin...

AB tasarısı: Schengen iç sınır kontrolleri bir yıla kadar uygulanabilecek

Hilal Sarı / İstanbul, 19 Haziran () – Avrupa Birliği üyelerinin AB temsilcileri, Avrupa Konseyi’ne Schengen sınır kontrolleri yasasına değişiklik getirilmesi için yeni yasa tasarısı sundu.

Yeni tasarı Schengen’de iç sınır kontrollerinin gerektiği durumlarda bir yıla kadar orantılı ve denetimli bir şekilde yeniden başlatılabilmesine olanak sağlıyor.

Avrupa Konseyi’nden yapılan açıklamaya göre yasa tasarısı Konsey Başkanlığı’na konuyu Avrupa Parlamento ile müzakereleri başlatma yetkisi veriyor.

Yasa tasarısı üye devletlerin kamu politikalarını ve iç güvenliklerini ciddi şekilde tehdit eden konularda alacağı önlemlere esneklik getirecek.

Tasarı ayıca iç sınır kontrollerinin sadece son çare olarak kullanılmasını garanti ediyor.

Bulgaristan İçişleri Bakanı Valentin Radev, konuya ilişkin açıklamasında “Schengen bölgesi Avrupa genelinde birçok insana eşsiz faydalar sağladı. Bugün yapılan anlaşma bu başarıların korunmasını hedefliyor” dedi

Radev, tasarının üye ülkelere karşılaştıkları ve giderek karmaşıklaşan güenlik sorunlarıyla mücadelede gereki enstürmanları sağladığını, bu tepkinin orantısız hale gelmesini de önleyerek bunu yapacağını söyledi.

Yeni tasarıda iç sınır kontrolleri mevcut yasadaki sebeplerle en fazla bir yıla kadar süre ile tekrar konulabilmesi de yer alıyor.

Tasarı aynı zamanla sınır kontrollerine ilişkin önlemlerin, risk yönetiminin ve danışmanlık mekanizmanalarının orantılı bir şekilde yapılması için bazı koruyucu önlemler içeriyor.

Açıklamaya göre iç sınır kontrolü altı aydan fazla bir süre devam ederse, Komisyon buna ilişkin bir görüş bildirmek zorunda.

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