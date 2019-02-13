AB Suudi Arabistan’ı finansal kara listeye alacak

Mahmut Can Emir / İstanbul, 13 Şubat () – Avrupa Komisyonu, aralarında Suudi Arabistan’ın da olduğu yedi ülkeyi, kara para aklamayı, terör finansmanını ve organize suçları "engelleyememesi" nedeniyle, Avrupa Birliği’nin (AB) finansal kara listesine eklemeyi önerdi.

Aralarında Nijerya, Panama ve ABD’den dört denetleme otoritesini kapsayan, 23 bankacılık sistemini kapsayan öneri Avrupa Parlamentosu ve 28 üye devlet tarafından oylanacak.

Önerinin onaylanması halinde, AB ülkelerinde yerleşik bankalar ve diğer finansal kuruluşlar, liste kapsamındaki bankacılık sistemleriyle yapacakları işlemler için daha sıkı kontrol mekanizmalarını devreye sokacaklar.

Bunun yanında, iş ilişkileri kurulması konusunda müşteriler ve ilgili kuruluşlar hakkında ilave bilgiler gerekeceği açıklandı.

Avrupa Komisyonu’ndan gelen açıklamaya göre, önerinin onaylanması, her türlü yaptırım, ticari ilişki kısıtlaması ve kalkınma yardımına engel oluşturmayacağı belirtildi.