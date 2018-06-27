AB sınırlarında çek, altın ve kredi kartları da kontrol edilecek

Hilal Sarı / İstanbul, 27 Haziran () – Avrupa Birliği Daimi Temsilciler Komitesi (Coreper), birliğin sınırlarından giriş yapan veya çıkan nakit para kontrollerine ilişkin yeni yasa taslağı üzerinde anlaştı. Mevcut yasada AB’ye seyahat edenlerin sadece 10 bin euro ve eşdeğeri nakdi parasını control etmesini öngörürken, yeni yasada nakde çevirebilir emtialar veya altın ve ön ödemeli kredi kartı gibi finansal enstrümanlar da gümrüklerde ibraz edilmesi gereken varlıklar sınıfına dahil ediliyor.

Avrupa Konseyi’nden yapılan açıklamaya göre yeni yasanın en büyük hedefi kara para aklama ve terörizm finansmanıyla mücadele için kurulmş Finansal Eylem Görev Gücü (FATF) kapsamında en gelişmiş uluslararası standartları yakalamak.

Bulgaristan Maliye Bakanı Vladislav Goranov konuya ilişkin açıklamasında “Nakit Kontrolleri Düzenlemesi’nin yeni versiyonuyla terör finansmanı, para aklama ve diğer cezai faliyetlerin tespiti Avrupa genelinde çok daha kolay hale gelecek. Deneyimlerimiz bize yeni tehditlere karşı enstrümanlarımızı daha hızlı değiştirebilmemiz gerektiğini gösterdi. Bu sayede vatandaşlarımızın güvenliğini daha iyi sağlayacağız” dedi.

Nakit’in tanımı ve kapsamı yeni düzenleme ile genişletildi ve sadece banknotlar değil, kolay nakde çevrilebilen emtialar, çekler, seyahat çekleri, ön ödemeli kredi kartları ve altın da kontrol kapsamına alındı.

Düzenleme posta, nakliyat veya kurye yolu ile gönderilen nakdi varlıkları da içeriyor.