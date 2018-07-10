AB raporu: Çin ekonomik reformları “yetersiz”

Deniz Kılınç / İstanbul, 10 Temmuz () – Avrupa Birliği Çin Ticaret Odası’nın (EUCCC) yayınladığı son raporda Çin’in ekonomik reformları konusunda gelişme gösterse de, daha hırslı değişim eksikliğinin küresel ekonomik sistemde var olan gerilimlerin artışına neden olacağı belirtildi.

Raporda şöyle yazıldı:

“Şu ana kadar Çin’in ekonomisini dünyaya açma kapsamında gerçekleştirilen eylemler, Çin’de faaliyette bulunan uluslararası işletmelere büyük bir katkı sağlamadı. Bazı işletmeler için bu eylemler ya çok erken ya da çok geç gerçekleşirken, diğerleri de bütünleyicisi reformlar olmadan açılımın önemsiz olduğunu düşünüyor.”

EUCCC raporunda Çin’in her alanda olmasa da, çevre koruma politikaları uygulamaları, işletmeler için yerel yönetimlerde modernleştirilmiş önlemler, tüketiciler için standard oluşumları ve AR-GE endüstrisinde büyümeyi destekleyecek atılan adımlar gibi başarılı reformlar gerçekleştirdiği vurgulandı.

Rapor, Çin’de 2017 başından beri görülen değişimin etkili olduğunu belirtilirken piyasa erişimini arttırmaya yönelik alınan önlemleri “gerekli fakat yetersiz olarak” tanımladı.

EUCCC ayrıca Çin’in reform ajandası kapsamında, devletin sahip olduğu işletmelerin piyasa hâkimiyetindeki zayıflık, Çin’de faaliyette bulunan uluslararası işletmelerin karşı karşıya kaldığı teknoloji transferleri ve düzenleyici zorluklar gibi eksikliklerinin, gerçekleşen ilerlemeyi “gölgelediğini” vurguladı.

EUCCC Başkanı Mats Harborn, ABD’nin Çin ile arasındaki ticaret ilişkilerini değiştirmek istemesi konusunda haklı olabileceğini belirtirken, bu yolda ek gümrük vergilerinin bir çözüm sunmadığının altını çizdi. Harborn konuyla ilgili CNBC’ye şöyle konuştu:

“Şu an yapabileceğimiz en önemli şey gümrük vergilerini bir araç olarak kullanmayı bırakmak olacaktır çünkü söz konusu vergiler hem ABD hem de küresel ekonomiyebüyük bir tehlike arz ediyor.

“Hangi tarafı tutacağımız değil, ekonomik olarak küreselleşmeyi düşünmeliyiz.”

