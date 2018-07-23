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AB'nin Trump'a karşı "gümrük misilleme listesi" hazır

İstanbul, 23 Temmuz () - Avrupa Birliği (AB) ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin ek gümrük tarifesi uyguladığı ürünleri genişletmesi durumunda uygulamaya konacak "gümrük misilleme listesini" hazırladı. Listedeki ürünlerin ithalat hacminin...

AB'nin Trump'a karşı "gümrük misilleme listesi" hazır

İstanbul, 23 Temmuz () - Avrupa Birliği (AB) ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin ek gümrük tarifesi uyguladığı ürünleri genişletmesi durumunda uygulamaya konacak "gümrük misilleme listesini" hazırladı. Listedeki ürünlerin ithalat hacminin 300 milyar doları bulduğu belirtiliyor.
Avrupa Birliği (AB) ABD'nin ticari anlaşmazlıkta zamlı gümrük tarifelerini başka ürünlere de yayması durumunda misilleme kapsamına alınacak malların listesini hazırladı.
Bild am Sonntag gazetesi 50 sayfalık listede, soya, badem, yer fıstığı, şarap, parfüm ve telefonların da yer aldığını ve bu kalemlerin ithalat hacminin 300 milyar doları bulduğunu yazdı.
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve ticaretten sorumlu Komisyon üyesi Cecilia Malmström, ticari anlaşmazlığa görüşmeler yoluyla çözüm bulma imkânlarını görüşmek üzere hafta ortasında Washington'a gidecek.
Gazete AB'nin izlediği çifte stratejinin belli ürünlerdeki gümrük hadlerinin karşılıklı indirilmesi, Trump yönetiminin ısrarcı tutumunu değiştirmemesi durumunda ise sert misilleme önlemlerine başvurulması olduğunu yazdı. Misilleme kapsamına alınması öngörülen malların listesi AB hükümetleri arasında kararlaştırılacak.

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