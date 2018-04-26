AB'nin "Enerji İlişkili Ürünler Yönetmeliği" yürürlükte

İstanbul, 26 Nisan () - Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde aşamalı olarak uygulamaya konulan ErP (Energy Related Products - Enerji İlişkili Ürünler) yönetmeliği, enerji tüketimi yapan cihazlarda bir dizi standardı zorunlu hale getirdi.

Yönetmelik gereği Türkiye’de, 400 kW ısıtma gücüne kadar konvansiyonel kombi ve kazanların üretim ve ithalatı 21 Nisan tarihinden itibaren yasaklandı.

Yönetmelik ile düzenlenen 0 – 70 kW kapasite aralığındaki sıvı ve gaz yakıtlı cihaz ısıtma ürünlerinin ise enerji verimliliklerini gösteren ürün etiketlerinin detaylı olarak hazırlanarak ürün ve/veya ambalaj üzerinde konumlandırılması ve bu ürünlerin NOx emisyonunun 56 mg/kWh’nın altında olması zorunlu hale geldi.

Yönetmeliğe göre, kullanılmakta olan hermetik konvansiyonel cihazlar kullanılmaya devam edecek. Kombisini değiştirmek isteyen kullanıcılar ise yoğuşmalı cihazlar ile değiştirmek zorunda olacak. Böylece yönetmelik dışında kalan diğer ürünlerin kademeli olarak kullanımdan kaldırılarak ortalama enerji verimliliğinin makro düzeyde üst seviyelere çekilebilmesi sağlanacak.

ERP yönetmeliği, enerji tüketimini ve karbondioksit salınımını global bir çerçevede azaltmayı amaçlıyor.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yönetmelik hazırlığı sırasında yaptığı açıklamada, "Türkiye'deki kombi ve kazanlarda enerji verimliliğini arttırıyoruz. Kombi ve kazanların üretimi ve ithalatı 21 Nisan'dan itibaren durdurulacak. Bu değişimle birlikte ülkemiz doğalgaz tüketiminde yıllık yaklaşık 1.3 milyar liralık tasarruf sağlanacak" demişti.

Termo Teknik Bayi Kanalı Satış Müdürü Selim Kabiloğlu, 21 Nisan tarihinde Türkiye’de yürürlüğe giren ErP (Energy Related Products - Enerji İlişkili Ürünler) yönetmeliğine Termo Teknik’in 2015 yılından beri hazır olduğunu söyledi.

İngiltere’de IDEAL Boilers üretim tesislerinde 110 yıllık tecrübe ve 6 Sigma ile üretilen ve Termo Teknik tarafından Türkiye’ye sunulan ısıtma sistemleri ürünleri, 21 Nisan’da yürürlüğe giren ErP (Energy Related Products - Enerji İlişkili Ürünler) yönetmeliğinin gerekli gördüğü tüm özelliklere sahip bulunuyor.

Kabiloğlu, “Yeni düzenlemeyi sevinçle karşılıyoruz. Bu düzenleme ile eneri verimliliği artacak, son kullanıcılar tasarruf yapacak ve ısıtma sistemleri daha çevreci hale gelecektir” dedi ve ekledi:

“Termo Teknik 50 yılı aşan süreden bu yana Türkiye’de faaliyet gösteren, köklü geçmişinin de verdiği güçle Türkiye’de hemen hemen bütün kullanıcılar ve profesyoneller tarafından bilinen bir markadır. Termo Teknik olarak ErP yönetmeliğine uygun, ileri teknolojiye sahip, çevreye duyarlı, kullanıcı dostu LOGIC Premix Kombi ve Evomax Duvar Tipi Yoğuşmalı kazanlarımız ile önümüzdeki dönemde de satışlarımızı arttırarak başarılarımızı devam ettireceğiz.”