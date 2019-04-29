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AB, Mastercard ve Visa’nın çok taraflı ödeme ücretlerini yüzde 40 düşürdü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 29 Nisan () - Avrupa Komisyonu, Mastercard ve Visa’nın Avrupa Ekonomik Bölgesi’nde diğer pazarlardan gelen kartlarla yapılan çok taraflı ödeme ücretlerini ortalama yüzde 40 azaltacağını duyurdu. Mastercard, 2007...

AB, Mastercard ve Visa’nın çok taraflı ödeme ücretlerini yüzde 40 düşürdü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 29 Nisan () - Avrupa Komisyonu, Mastercard ve Visa’nın Avrupa Ekonomik Bölgesi’nde diğer pazarlardan gelen kartlarla yapılan çok taraflı ödeme ücretlerini ortalama yüzde 40 azaltacağını duyurdu.
Mastercard, 2007 yılında Avrupa Ekonomiik Bölgesi ücretlerine itiraz etmişti.
Mastercard ve Visa’nın, alışverişlerde kullanılan kartı düzenleyen bankadan, ödemenin gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılmaksızın maliyeti müşteriye yanısttığı belirtildi.
Avrupa Komisyonu rekabet müfettişi Margrethe Vestager, “Bu, Mastercard’ın sınır ötesi kartlı ödeme hizmetleri konusundaki Ocak 2019 kararımızla birlikte, Avrupalı ​​perakendecilerin ve tüm tüketicilerin yararına iş yapması için daha düşük fiyatlara sebep olacak” dedi.
İki şirket, ücretleri altı ay içinde düşürmeyi ve bölgelerarası tüm tarifeleri yayınlamayı kabul ederken, taahhütlerin beş buçuk yıl boyunca geçerli olacağı belirtildi.
Bir dükkandaki banka kartı ve kredi kartı kullanılarak yapılan ödemeler için, düzeyler sırasıyla yüzde 0.2 ve yüzde 0.3 olarak belirlenirken, çevrimiçi ödemelerde, oranlar azami yüzde 1.15 ve yüzde 1.5 oldu.

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