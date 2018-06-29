AB liderlerinden “Dijital Ortak Pazar”ın önemine vurgu

Hilal Sarı / İstanbul, 29 Haziran () – Avrupalı liderler Brüksel’de birçok alanda kararların alındığı zirvede korumacı ticaret politikalarına yanıt verilmesini salık verdi ve inovasyon ortamının güçlenmesi için “Dijital Ortak Pazar”ın önemine yaptı.

Avrupa Birliği liderleri Perşembe günü Brüksel’de başlayan ve bugün de devam eden zirvede, aralarında sığınmacı sorunu, güvenlik ve ticaret savaşı konularının da olduğu bazı önemli başlıklar üzerinde önemli kararlar aldı.

Avrupa Konseyi’nden yapılan yazılı açıklamada toplantıda üzerinde anlaşılan konulara ilişkin detaylı bilgi verildi. İstihdam, büyüme ve rekabet gücü, inovasyon ve dijital başlıklarında da alınan önemli kararların yer aldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Mevcut iyi ekonomik durum reform momentumunu güçlendirmek için kullanılmalıdır.

“Adil ve etkin bir vergilendirme sistemi en önemli öncelik olmaya devam etmektedir. Bu bağlamda vergiden kaçınma, vergi kaçakçılığı ve dolandırıcılık hem küresel düzeyde (özellikle OECD düzeyinde) hem de AB düzeyinde güçlü bir şekilde izlenmelidir.

“Vergi sisteminin dijital çağa adapte edilmesi çok ciddi bir ihtiyaç. Bu yüzden Konsey Komisyon’un dijital vergilendirme önerileri üzerinde çalışmalıdır.

“Ticaret gerilimlerinin yükselmesi konusunda Avrupa Konseyi kuralları baz alan çok taraflı bir ticaret sistemini korumanın ve derinleştirmenin önemine vurgu yapıyor.

“AB bu hedefe yönelik tüm müttefiklere pozitif katkı sağlamaları gerekir.

“AB, Dünya Ticaret Örgütü’nün;

Daha esnek müzakereler, Sanayi teşvikleri, fikri mülkiyet hakları ve zorunlu teknoloji transferi gibi mevcut zorluklara yönelik yeni kurallar Ticaret maliyetlerinin azaltılması Kalkınmaya yeni bir yaklaşım İhtilafları Temyiz Otoritesi de dahil, daha etkin ve şeffaf çözmesi Bir kurum olarak WTO’nun şeffaflık ve izleme işlevlerini güçlendirmesi için kapsamlı bir yaklaşım izlenmesi gerekir

“Doğrudan yabancı yatırımların görüntülenmesine ilişkin yasa tasarısının bir an önce yasalaştırılması gerekir.

“ABD’nin AB’den gelen çelik ve alüminyuma uyguladığı ek gümrük vergileri ulusal güvenlik endişeleriyle meşrulaştırılamaz.

“Avrupa Konseyi kendi pazarlarımızı korumak, WTO’nun yasal süreçlerini korumak için alınacak tüm dengeleyici önlemlere tam destek verecektir.

“AB bariz bir şekilde korumacı nitelikte alınan önlemlere karşı tüm eylemlere tepkisini göstermelidir. Buna Ortak Tarım Politikaları’nı sorgulamaya yapılan çağrılar da dahildir.”

AB liderleri inovasyon ve dijital konularında ise şu açıklamaları yaptı;

“Avrupa AB genelinde yüksek kalitede araştırma faaliyetlerine devam etmeli ve bu çalışmaları yeni ürün, hizmet ve iş modellerine dönüştürmelidir.

“Potansiyelleriyle küresel pazarlara açılabilecek KOBİ’ler dahil, şirketlere kapsayıcı destek vermek ve Pazar yaratan inovasyonları hızlandırmak için daha güçlü ve kapsayıcı bir inovasyon ekosistemine ihtiyaç var.

“Dijital Ortak Pazar’a ilişkin yasal düzenlemelerin yapılması büyük önem taşıyor. Avrupa veri ekonomisi inşa etmek için verilerin AB genelinde verimli bir şekilde kullanımı çok önemli.

“Yüksek veri koruma standartları ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun tam uygulanması hayati önem taşıyor.

“Yapay Zeka için yüksek kalitede veriler şart. Avrupa Konseyi tüm yasa yapıcıların son veri paketini hızla incelemesi çağrısı yapıyor.

“Sofya’daki gayri resmi liderler zirvesinde de görüşüldüğü üzere şirketlerin finansmana ulaşımını iyileştirmek hala çok önemli. Akademi, sanayi ve hükümetler arasındaki bağlantıları ve dijital yetkinlikleri desteklemeye devam edeceğiz.

“Horizon 2020’nin sonuna yaklaşırken Komisyon inovasyon ortamına ilişkin yeni pilot bir girişimin başlatılması için çağrı yapar.”