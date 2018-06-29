AB liderleri göç konusunda anlaşmaya vardılar

İstanbul, 29 Haziran () - Avrupa Birliği (AB) liderleri uzun müzakerelerin ardından, Almanya'da Angela Merkel hükümetini ve AB içinde serbest dolaşımı tehdit eden göç konusunda bir anlaşmaya vardılar.

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk yaptığı açıklamada, "AB28 liderleri göç konusunu da dahil olmak üzere zirve sonuç bildirisi üzerinde anlaşmaya vardılar" dedi.

İtalya, göç konusunda uzlaşma olmaması nedeniyle ticaret ve güvenlik konularında anlaşmaya varılmasını bloke etmişti. Uzun müzakere maratonunun ardından açıklama yapan Merkel, "AB liderlerinin göç konusunda ortak bir metin üzerinde anlaşmaya varabilmeleri iyi bir işaret" dedi. Buna karşın Merkel, üyeler arasında derin bölünmeler bulunmaya devam ettiğinin bilincinde olduğunu da vurguladı.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte de yaptığı açıklamada, AB liderlerinin göç konusunda vardıkları anlaşmanın kendisini tatmin ettiğini belirtti.

Roma'nın göçmenleri ağırlamak için merkezler kurup kurmama konusunda kararını daha sonra vereceğini de belirten Conte, "Uzun müzakelere yaptık; ancak, bunun sonunda İtalya artık yalnız değil" diye ekledi.