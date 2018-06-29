Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
YKS sınavı için ÖSYM'den çok önemli uyarı
YKS'de yaklaşık 2,4 milyon aday...
Habipler'de seçim gecesi havaya ateş açılması: 4 gözaltı
Havaya ateşe 4 gözaltı
ABD’nin İran petrolüne getirdiği ithalat yasağı petrolü yükseltti
Petrol fiyatları fırladı
İçişleri Bakanı Soylu: CHP İl başkanlarıyla ilgili talimat verdim
CHP İL başkanlarını protokole almayın...

AB liderleri göç konusunda anlaşmaya vardılar

İstanbul, 29 Haziran () - Avrupa Birliği (AB) liderleri uzun müzakerelerin ardından, Almanya'da Angela Merkel hükümetini ve AB içinde serbest dolaşımı tehdit eden göç konusunda bir anlaşmaya vardılar. Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk yaptığı...

AB liderleri göç konusunda anlaşmaya vardılar

İstanbul, 29 Haziran () - Avrupa Birliği (AB) liderleri uzun müzakerelerin ardından, Almanya'da Angela Merkel hükümetini ve AB içinde serbest dolaşımı tehdit eden göç konusunda bir anlaşmaya vardılar.
Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk yaptığı açıklamada, "AB28  liderleri göç konusunu da dahil olmak üzere zirve sonuç bildirisi üzerinde anlaşmaya vardılar" dedi.
İtalya, göç konusunda uzlaşma olmaması nedeniyle ticaret ve güvenlik konularında anlaşmaya varılmasını bloke etmişti. Uzun müzakere maratonunun ardından açıklama yapan Merkel, "AB liderlerinin göç konusunda ortak bir metin üzerinde anlaşmaya varabilmeleri iyi bir işaret" dedi. Buna karşın Merkel, üyeler arasında derin bölünmeler bulunmaya devam ettiğinin bilincinde olduğunu da vurguladı.
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte de yaptığı açıklamada, AB liderlerinin göç konusunda vardıkları anlaşmanın kendisini tatmin ettiğini belirtti.
Roma'nın göçmenleri ağırlamak için merkezler kurup kurmama konusunda kararını daha sonra vereceğini de belirten Conte, "Uzun müzakelere yaptık; ancak, bunun sonunda İtalya artık yalnız değil" diye ekledi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325