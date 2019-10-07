Son Dakika
AB Libra'ya küresel düzenleyicilerden karşılık verilmesini isteyecek
Avrupa Birliği (AB) maliye bakanları 17-18 Ekim'de yapılacak G20 toplantısında, Facebook'un çıkarmaya hazırlandığı kriptopara Libra'ya küresel düzeyde düzenleyici kuruluşlardan bir karşılık verilmesi konusunda talepte bulunacaklar. CryptoPotato'nun...
EKONOMİ 07.10.2019, 15:47
Avrupa Birliği (AB) maliye bakanları 17-18 Ekim'de yapılacak G20 toplantısında, Facebook'un çıkarmaya hazırlandığı kriptopara Libra'ya küresel düzeyde düzenleyici kuruluşlardan bir karşılık verilmesi konusunda talepte bulunacaklar.
CryptoPotato'nun haberine göre AB maliye bakanları ayrıca, G20'deki ortaklarını dijital şirketler için vergi kurallarında 2020 yılında reform yapmaya çağıracaklar ve küresel büyümeyi riske sokan ticari gerilimlerin acil şekilde çözülmesi gerektiğini vurgulayacaklar.
Maliye bakanlarının Brüksel'de Cuma günü gerçekleştirdikleri toplantının ardından yapılan açıklamada, "Ticari gerilimlerin çözülmesi en yüksek önceliği hak ediyor. Finansal hareket alanı ve büyük cari işlemlen fazlası olan G20 ülkeleri yatırımları artırmayı değerlendirmeliler. Vergi şeffaflğı konusunda çalışmalar yoğunlaştırılmalı. Teknoloji şirketlerinin vergilendirilmesinde G20 reformu yüksek öncelikli" çağrısı yapıldı.
CryptoPotato'nun haberine göre AB maliye bakanları ayrıca, G20'deki ortaklarını dijital şirketler için vergi kurallarında 2020 yılında reform yapmaya çağıracaklar ve küresel büyümeyi riske sokan ticari gerilimlerin acil şekilde çözülmesi gerektiğini vurgulayacaklar.
Maliye bakanlarının Brüksel'de Cuma günü gerçekleştirdikleri toplantının ardından yapılan açıklamada, "Ticari gerilimlerin çözülmesi en yüksek önceliği hak ediyor. Finansal hareket alanı ve büyük cari işlemlen fazlası olan G20 ülkeleri yatırımları artırmayı değerlendirmeliler. Vergi şeffaflğı konusunda çalışmalar yoğunlaştırılmalı. Teknoloji şirketlerinin vergilendirilmesinde G20 reformu yüksek öncelikli" çağrısı yapıldı.
19°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 07 Ekim 2019
|İmsak
|05:36
|Güneş
|07:00
|Öğle
|12:57
|İkindi
|16:08
|Akşam
|18:43
|Yatsı
|20:02
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2